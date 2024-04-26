الخارجية الأمريكية: تصريحات نتنياهو عن مظاهرات الجامعات ليست تدخلا بشؤوننا

بقلم: يورونيوز

قالت وزارة الخارجية الأمريكية إنها لا ترى في تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول المظاهرات الداعمة لفلسطين في الجامعات الأمريكية تدخلا أجنبيا في السياسة الداخلية.

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جاء ذلك على لسان نائب المتحدث باسم الخارجية الأمريكية فيدانت باتيل في مؤتمر صحفي مساء الخميس.

وفي رده على سؤال صحفي حول ما إذا كانت تصريحات نتنياهو تمثل "دعوة للضغط" على المتظاهرين قال باتيل: "سأترك تقديم توضيح تصريحاته (نتنياهو) لمكتبه، لكنني لا أعتقد أنها دعوة للضغط".

وسبق أن قال نتنياهو في رسالة فيديو نشرها بعد أن انتشرت التظاهرات الطلابية في الجامعات الأمريكية حتى وصلت إلى جامعة هارفارد: "ما يحدث في الجامعات الأمريكية مروع. استولت العصابات على كبار الجامعات".

وفي معرض الحديث عن المقابر الجماعية المكتشفة في غزة أشار باتيل إلى أنهم ينتظرون تفسيرات من الجيش الإسرائيلي.

وقال باتيل ردا على سبب عدم دعم الولايات المتحدة الأمريكية لإجراء تحقيق مستقل بشأن المقابر الجماعية: "نحن مستمرون في رغبتنا في رؤية بعض المعلومات الإضافية من الحكومة الإسرائيلية".

وأضاف: "نعتقد أنه من الممكن الحصول على أجوبة أخرى من خلال بحث الشامل".