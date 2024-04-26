الشرطة تفصل بين مظاهرة طلابية مؤيدة للفلسطينيين وأخرى لإسرائيل في باريس

بقلم: يورونيوز

تظاهر طلاب في باريس تضامنًا مع غزة وقاموا بإغلاق الطريق إلى مبنى جامعة مرموقة في باريس، مستلهمين مخيمات التضامن مع غزة في جامعات الولايات المتحدة.

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احتج طلاب من معهد باريس للدراسات السياسية الذي يعرف باسم "ساينس بو"، بعد يومين من تفريق الشرطة مظاهرة منفصلة في أحد مدرجات الجامعة.

وأغلق العشرات من الطلاب يوم الجمعة، مداخل المبنى بصناديق القمامة والمنصات الخشبية احتجاجًا على الحرب الإسرائيلية في غزة، ودعمًا للفلسطينيين، مرددين شعارات "كلنا فلسطين"، في تحد لإدارة الجامعة التي يقول الطلبة إنها اتصلت بالشرطة قبل يومين للتبليغ على زملائهم.

وخلال المظاهرات المؤيدة للفلسطينيين، وصل متظاهرون مؤيدون لإسرائيل إلى خارج المعهد، الذي تخرج منه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء غابرييل أتال.

وحمل بعض المتظاهرين المؤيدين لإسرائيل صور الأشخاص الذين تحتجزهم حماس كرهائن في غزة ودعوا إلى إطلاق سراحهم.

وتدخلت شرطة مكافحة الشغب بالدروع للفصل بين المجموعتين المتعارضتين اللتين يبلغ عددهما معا نحو 200 شخص.

وتثير حرب غزة انقساما حادا في فرنسا التي تضم أكبر عدد من المسلمين واليهود في أوروبا الغربية.

وسعت فرنسا في البداية إلى حظر المظاهرات المؤيدة للفلسطينيين بعد الهجوم المفاجئ الذي شنته حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول على إسرائيل والذي أدى إلى اندلاع الحرب.