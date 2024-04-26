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الطلاب المؤيدون للفلسطينيين يواصلون اعتصامهم في جامعة كولومبيا الأمريكية

طالبة في جامعة تكساس، ترفع العلم الفلسطيني أمام أحد جنود الولاية في مظاهرة مؤيدة للفلسطينيين في جامعة تكساس. 2024/04/24
طالبة في جامعة تكساس، ترفع العلم الفلسطيني أمام أحد جنود الولاية في مظاهرة مؤيدة للفلسطينيين في جامعة تكساس. 2024/04/24 Copyright Jay Janner/Austin American-Statesman
Copyright Jay Janner/Austin American-Statesman
بقلم:  يورونيوز
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ظهرت الاحتجاجات الطلابية ضد الحرب الإسرائيلية على الفلسطينيين في غزة، في عدد متزايد من حرم الجامعات الأمريكية بعد اعتقال أكثر من 100 متظاهر الأسبوع الماضي في جامعة كولومبيا.

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أظهرت لقطات جوية يوم الخميس اعتصام الطلاب في حرم جامعة كولومبيا. ويدعو الطلاب إلى فصل الجامعات عن أي شركات تدعم الجهود العسكرية الإسرائيلية ضد غزة.

وقد تم تنظيم الاحتجاجات في العديد من الجامعات من قبل ائتلافات من المجموعات الطلابية، التي تعمل بشكل مستقل إلى حد كبير، رغم أن الطلاب يقولون إنهم يستلهمون من أقرانهم في الجامعات الأخرى.

كذلك بدأ الطلاب المناصرون للفلسطينيين في جامعة نورث وسترن بالقرب من شيكاغو بإقامة مخيم في الحرم الجامعي يوم الخميس، وقام الطلاب بنصب الخيام ووضعوا لافتات على مرج ديرينج.

المصادر الإضافية • أ ب

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