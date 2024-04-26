روسيا تعتقل صحفيًا يعمل في مجلة فوربس بتهمة نشر معلومات كاذبة

بقلم: يورونيوز

أوقفت روسيا صحفيًا يعمل في الطبعة الروسية من مجلة فوربس بتهمة نشر معلومات كاذبة عن الجيش الروسي، بحسب ما أعلن محاميه الجمعة.

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وقال المحامي كونستانتين بوبون على فيسبوك إن سيرغي مينغازوف محتجز في مدينة خاباروفسك بأقصى شرق روسيا. وقال إن مينجازوف اعتقل بسبب منشوراته على وسائل التواصل الاجتماعي حول مدينة بوتشا الأوكرانية، حيث تم العثور على أكثر من 400 جثة لمدنيين، العديد منها يحمل علامات التعذيب، بعد انسحاب القوات الروسية في أبريل/نيسان 2022.

وقد يواجه مينغازوف الذي سيمثل أمام المحكمة يوم السبت بتهمة نشر معلومات كاذبة، السجن لمدة 10 سنوات في حالة إدانته.

ومنذ بدء الحرب على أوكرانيا، تتخذ روسيا إجراءات صارمة ضد كل الأشخاص الذين ينتقدون الغزو، وأصدت قوانين تجرم المعلومات الكاذبة أو التصريحات التي ينظر إليها على أنها تشوه سمعة الجيش.

وتم بالفعل اعتقال العديد من الصحفيين والشخصيات المعارضة والمواطنين العاديين، تحت ظل هذه القوانين التي اعتبرها المعارضون قمعية، وحكم على العديد منهم بالسجن لفترات طويلة. وكانت أطول عقوبة تم فرضها ضد الناشط البارز فلاديمير كارا مورزا، الذي حكم عليه بالسجن لمدة 25 عاما.