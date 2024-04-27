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الناشطون المؤيدون للفلسطينيين يواصلون الاحتجاجات في جامعة كولومبيا للمطالبة بوقف إطلاق النار في غزة

اعتصامات طلابية بساحة الحرم الجامعي في جامعة كولومبيا
اعتصامات طلابية بساحة الحرم الجامعي في جامعة كولومبيا Copyright Jose Luis Magana/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
Copyright Jose Luis Magana/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
بقلم:  Adel Dellal
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رغم وصف بعض السياسيين الأمريكيين للطلاب المتظاهرين بـ "المعادين للسامية"، واعتقال المئات منهم، إلا أن الاحتجاجات المناهضة للحرب لا تزال تكتسب زخماً.

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اندلعت مظاهرات مؤيدة للفلسطينيين في حرم الجامعات في جميع أنحاء الولايات المتحدة، مع استمرار الحرب في قطاع غزة، حيث دعا الطلاب إلى وقف دائم لإطلاق النار ووقف المساعدات العسكرية الأمريكية لإسرائيل.

وعلى الرغم من وصف بعض السياسيين الأمريكيين للطلاب المتظاهرين بـ "المعادين للسامية"، واعتقال المئات منهم، إلا أن الاحتجاجات المناهضة للحرب لا تزال تكتسب زخماً.

واعتقل مئات المتظاهرين في جامعة كولومبيا في الـ 18 أبريل-نيسان، واعتقلت الشرطة أكثر من 100 متظاهر في جامعات نيويورك وجامعة ييل بعد أربعة أيام.

وقالت الطالبة سامية، التي تدرس بجامعة كولومبيا: "لقد اجتمعنا هنا في الواقع مليون مرة، وعدة مرات، تحت المطر والثلج والشمس، وسنواصل القيام بذلك. سوف نستمر في التجمع. سنواصل إخراج الناس من أجل تحرير فلسطين، من أجل تحرير جميع الشعوب المضطهدة، ولنقول إننا لن نقف إلى جانب النظام السياسي الظالم في هذا البلد أيضًا".

أصبحت جميع الفصول الدراسية في جامعة كولومبيا متاحة عبر الإنترنت منذ الـ 22 أبريل-نيسان، بعيد احتدام المظاهرات والمناقشات المثيرة للانقسام حول الصراع الإسرائيلي الفلسطيني بالحرم الجامعي، لكن المتظاهرين يواصلون الاحتجاج على أرض الجامعة.

المصادر الإضافية • EBU

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