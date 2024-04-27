الاتحاد الأوروبي يخصص 68 مليون يورو كمساعدات إنسانية للفلسطينيين في غزة

بقلم: يورونيوز

أعلنت المفوضية الأوروبية، الجمعة، عن تخصيص مبلغ قدره 68 مليون يورو (أي ما يعادل 72.8 مليون دولار أمريكي) كمساعدات إنسانية للفلسطينيين في قطاع غزة والمنطقة، وفق ما جاء في بيان نشرته المفوضية على موقعها الإلكتروني.

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تهدف هذه المساعدة إلى تلبية الاحتياجات الإنسانية المتزايدة في ظل الحرب المستمرة في غزة، مع التركيز على توفير الغذاء والمياه والصرف الصحي والمأوى والرعاية الصحية.

وذكر البيان أنه "بناءً على تفاقم الأزمة الإنسانية الحادة في غزة والزيادة الملحة للاحتياجات على الأرض، تعمل المفوضية على زيادة تمويلها لتقديم الدعم للفلسطينيين الذين تضرروا جراء الحرب".

وستُقدم هذه الأموال من خلال منظمات شريكة عاملة على الأرض مع الفلسطينيين. وبهذا الدعم الإضافي، يرتفع إجمالي المساعدات الإنسانية التي قدمها الاتحاد الأوروبي للفلسطينيين في عام 2024 إلى 193 مليون يورو، وفق البيان.

يأتي هذا التمويل في وقت حرج حيث يعاني الفلسطينيون في غزة من ظروف إنسانية صعبة للغاية، إذ أدت الحرب الدائرة منذ سبعة أشهر إلى تفاقم الأوضاع، مما أدى إلى نقص حاد في الغذاء والمياه والأدوية والخدمات الأساسية الأخرى.

ولفت البيان الصادر عن التكتل، إلى أن الجسر الجوي الإنساني للاتحاد الأوروبي يواصل عملياته لمساعدة الفلسطينيين في غزة عبر نقل إمدادات حيوية مقدمة من "شركاء إنسانيين" ودول أعضاء في الاتحاد.

وأكد الاتحاد الأوروبي تمويله لقافلتين تحملان أكثر من 130 طناً من المساعدات الإنسانية الأساسية المُوجهة إلى قطاع غزة. وتتضمن هذه المساعدات، المقدمة من أيرلندا وشركاء آخرين في المجال الإنساني، مواد ضرورية مثل لوازم المأوى والرعاية الصحية والمياه والصرف الصحي.

وأوضح أن القافلتين انطلقتا من مدينة دبي في الإمارات العربية المتحدة، ومن المقرر أن تُسلم المساعدات في غزة عبر الأردن.