سماء غزة بين طرود المساعدات الإنسانية وتصاعد الدخان الناتج عن الانفجارات

ويبدو أنّ الجيش الإسرائيلي يستعد لغزو مدينة رفح الجنوبية، حيث لجأ أكثر من نصف سكان قطاع غزة، البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة.

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استمرت عمليات الإنزال الجوي للمساعدات الغذائية فوق قطاع غزة صباح يوم السبت، وسط تصاعد أعمدة الدخان، في مؤشر واضح على استمرار الحرب بين إسرائيل وحماس.

وعلى ما يبدو فإنّ الجيش الإسرائيلي يستعد لغزو مدينة رفح الجنوبية، حيث لجأ أكثر من نصف سكان قطاع غزة، البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة.

وأشار مسؤولون إلى أن مصر أرسلت يوم الجمعة وفدا رفيع المستوى إلى إسرائيل، لإجراء محادثات تهدف إلى دفع اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة حماس وتجنب الهجوم الإسرائيلي على رفح.

وأدت الحرب إلى مقتل أكثر من 34 ألف فلسطيني، وفقا لمسؤولي الصحة في القطاع المحاصر، وحوالي ثلثي الضحايا هم من الأطفال والنساء.

وقد اندلعت الحرب عقب الهجوم المباغت وغير المسبوق الذي نفذته حماس في الـ 7 أكتوبر-تشرين الأول على جنوب إسرائيل وأسفر الهجوم عن مقتل 1200 شخص، معظمهم من المدنيين، واختطاف حوالي 250 رهينة. وتقول إسرائيل إن المسلحين ما زالوا يحتجزون حوالي 100 شخصا ورفات أكثر من 30 آخرين.