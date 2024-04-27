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العاصمة البريطانية لندن تشهد مظاهرات داعمة لقطاع غزة

المظاهرات الداعمة للفلسطينيين في لندن
المظاهرات الداعمة للفلسطينيين في لندن Copyright EBU
Copyright EBU
بقلم:  يورونيوز
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تجمع آلاف المتظاهرين في لندن اليوم السبت للمطالبة بوقف فوري لإطلاق النار في غز، رافعين الأعلام الفلسطينية.

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ووصف الصحافي مات كابون الذي كان يغطي الأحداث المظاهرو بأنها شديدة الازدحام، مشيرًا إلى أن "المظاهرات المؤيدة لفلسطين شهدت زيادة كبيرة في حجم الحشود".

وأكدت شرطة العاصمة حدوث احتجاجين في لندن يوم السبت، وقالت شرطة العاصمة: "للتذكير بأننا اليوم نقوم بمراقبة احتجاجين".

وشق متظاهرو حملة التضامن مع فلسطين طريقهم من ساحة البرلمان إلى هايد بارك حيث خاطب المتحدثون، بمن فيهم السفير الفلسطيني لدى المملكة المتحدة حسام زملط، الحشد.

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