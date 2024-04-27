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شاهد: لحظة وقوع هجوم بطائرة مسيرة استهدف حقل خور مور للغاز في شمال العراق

لحظة وقوع هجوم بطائرة مسيرة استهدف حقل خور مور للغاز في شمال العراق
لحظة وقوع هجوم بطائرة مسيرة استهدف حقل خور مور للغاز في شمال العراق Copyright AP Photo
Copyright AP Photo
بقلم:  يورونيوز
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قُتل أربعة عمال يمنيون، وأصيب ثلاثة آخرون بجروح خطيرة في هجوم بطائرة مسيرة استهدف حقل خور مور للغاز في محافظة السليمانية في إقليم كردستان العراق، مساء يوم الجمعة.

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قُتل أربعة عمال يمنيون، وأصيب ثلاثة آخرون بجروح خطيرة في هجوم بطائرة مسيرة استهدف حقل خور مور للغاز في محافظة السليمانية في إقليم كردستان العراق، مساء يوم الجمعة.

ووثق مقطع فيديو التقطته كاميرات المراقبة لحظات وقوع الهجوم بطائرة مسيرة على حقل خور مور للغاز في شمال العراق.

وأدانت الحكومة الإقليمية في كردستان الهجوم، ووصفته بـ "العمل الإرهابي"، لكنها لم توجع أصابع الاتهام إلى أي جهة.

ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الهجوم.

وأعلنت وزارة الكهرباء في حكومة الإقليم تعليق إنتاج الغاز وخسارة 2500 ميجاوات من إنتاج الطاقة.

وتسبب هجوم صاروخي على نفس حقل الغاز في يناير/كانون الثاني في أضرار بالبنية التحتية وانقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع.

وفي أعقاب هجوم يناير/كانون الثاني، أمر رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بإجراء تحقيق في الحادث، لكن الحكومة لم تعلن عن أي نتائج.

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