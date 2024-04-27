روسيا تستهدف منشآت للطاقة في أوكرانيا

بقلم: يورونيوز

أعلنت السلطات الأوكرانية أن روسيا أطلقت وابلاً من الصواريخ على منشآت الطاقة الأوكرانية، اليوم السبت، فأصابت مواقع في وسط وغرب البلاد، مما أدى إلى إتلاف المعدات وإصابة عامل واحد على الأقل في مجال الطاقة.

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وقال وزير الطاقة الأوكراني، جيرمان جالوشينكو، على تطبيق تلغرام، إن الضربات الروسية استهدفت منطقة دنيبروبتروفسك في وسط أوكرانيا ومنطقتي لفيف وإيفانو فرانكيفسك الغربيتين.

وقالت شركة DTEK، أكبر شركة خاصة للطاقة في أوكرانيا، إن محطاتها الأربع للطاقة الحرارية تعرضت للقصف.

من جهته، أكد قائد القوات الجوية الأوكرانية أن روسيا شنت ضربات مشتركة خلال الليل باستخدام ما مجموعه 34 صاروخا أسقطت الدفاعات الجوية الأوكرانية 21 منها.

ومنذ 22 مارس/آذار، كثفت القوات الروسية قصفها لقطاع الطاقة الأوكراني، حيث هاجمت محطات الطاقة الحرارية والمائية وغيرها من البنية التحتية للطاقة بشكل شبه يومي.

وفقدت أوكرانيا نحو 80% من توليدها الحراري ونحو 35% من قدرتها على توليد الطاقة الكهرومائية، حسبما أفاد مسؤولون.

وعلى الرغم من الطقس الربيعي المعتدل في الأسابيع الأخيرة، واجهت أوكرانيا عجزًا في الكهرباء واضطرت الحكومة إلى انقطاع التيار الكهربائي في عدة مناطق والتحول إلى واردات الكهرباء الطارئة.