أكسيوس: لأول مرة منذ بدء الحرب.. إسرائيل منفتحة على مناقشة "وقف إطلاق نار مستدام" ضمن مفاوضات الصفقة

بقلم: يورونيوز

لأول مرة منذ بدء الحرب، أبدت إسرائيل، وفقًا لأكسيوس، استعداد لمناقشة "استعادة مستدامة للهدوء" بعض إطلاق سراح الحالات الإنسانية من بين المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة.

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قال موقع "أكسيوس" الأمريكي نقلًا عن مسؤوليْن إسرائيلييْن، إن اقتراحًا إسرائيليًا جديدًا لصفقة محتملة بين إسرائيل وحماس تتضمن استعداداً لمناقشة "استعادة مستدامة للهدوء" في غزة بعد إطلاق سراح الحالات الإنسانية من المحتجزين الإسرائيليين لدى حماس.

وهذه هي المرة الأولى منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول التي يشير فيها القادة الإسرائيليون إلى انفتاحهم على مناقشة إمكانية إنهاء الحرب في غزة كجزء من صفقة تبادل الأسرى.

وكانت حماس قد اشترطت إنهاء الحرب كجزء من صفقة محتملة مع إسرائيل خلال الجولات الأخيرة في المفاوضات غير المباشرة في الأشهر القليلة الماضية.

وكان وفد من مسؤولي المخابرات المصرية قد أجرى الجمعة محادثات مع ممثلي الشاباك والجيش الإسرائيلي والموساد حول صفقة تبادل أسرى والاجتياح الذي تخطط إسرائيل لتنفيذ في رفح.

ويقول موقع "أكسيوس" نقلًا عن المسؤولين الإسرائيليين، إن الطرف المصري أوصل لحماس اقتراحًا جديدًا يتضمن استعداد إسرائيل لتقديم مزيد من التنازلات الكبيرة. وقالت حماس في بيان لها مساء الجمعة إنها تلقت الاقتراح الجديد وستقوم بدراسته والرد عليه.

وقال المسؤولون الإسرائيليون، إن الاقتراح الجديد تمت صياغته بشكل مشترك بين وفد المخابرات المصرية وفريق المفاوضات الإسرائيلي، مع الأخذ بعين الاعتبار المواقف التي قدمتها حماس حتى الآن وما تعتقد إسرائيل ومصر أن الحركة قد توافق عليه في الصفقة.

وقال المسؤولون، إن الاقتراح الجديد يتضمن استجابة للعديد من مطالب حماس، مثل السماح بعودة النازحين الفلسطينيين إلى ديارهم في شمال القطاع بشكل كامل وانسحاب الجيش الإسرائيلي من الممر الذي يقسم القطاع ويمنع حرية الحركة.

ويتضمن الاقتراح أيضًا استعدادًا لمناقشة التوصل إلى وقف إطلاق نار مستدام كجزء من تنفيذ المرحلة الثانية من الصفقة، والتي ستتم بعد إطلاق سراح المحتجزين ذوي الحالات الإنسانية.

ونقلت موقع "أكسيوس" عن مسؤول إسرائيلي قوله: "نأمل أن يكون ما اقترحناه كافيًا لجلب حماس إلى مفاوضات جادة. نأمل أن ترى حماس أننا جادون في التوصل إلى اتفاق - ونحن جادون فعلًا".

وأضاف: "يجب أن يفهموا أنه من الممكن أنه إذا تم تنفيذ المرحلة الأولى، سيكون من الممكن التقدم إلى المراحل التالية والوصول إلى نهاية الحرب".

وأشار المسؤول الإسرائيلي حسب أكسيوس إلى اعتقاد تل أبيب أن حماس ترى في التلويح الإسرائيلي باجتياح رفح تهديدًا حقيقيًا، وأن ذلك قد يساعد الطرفين على التوصل إلى اتفاق. وأضاف أن إسرائيل جادة بشأن عملية في رفح.