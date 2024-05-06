أكسيوس: بايدن طلب من نتنياهو إعادة فتح معبر كرم أبو سالم بشكل فوري

بقلم: يورونيوز

نقل موقع "أكسيوس"، عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين، قولهم إن الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تحدثا هاتفيا لمدة 30 دقيقة يوم الاثنين، حيث ناقشا مفاوضات صفقة الرهائن واستعدادات إسرائيل لاجتياح في رفح.

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نقل موقع "أكسيوس"، عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين، قولهم إن الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تحدثا هاتفيا لمدة 30 دقيقة يوم الاثنين، حيث ناقشا مفاوضات صفقة الرهائن واستعدادات إسرائيل لاجتياح في رفح.

وذكر الموقع، أن الرئيس الأمريكي يسعى إلى إنقاذ صفقة الرهائن المتوقفة منذ فترة طويلة بين إسرائيل وحماس وتجنب عملية عسكرية إسرائيلية واسعة النطاق في رفح التي تؤوي أكثر من مليون فلسطيني.

وكانت الدولة العبرية قد بدأت الاثنين، بإجلاء المدنيين الفلسطينيين من الأجزاء الشرقية من رفح القريبة من الحدود الإسرائيلية، حسبما ذكر الجيش الإسرائيلي.

وتم اتخاذ قرار البدء بإجلاء المدنيين الفلسطينيين بعد انتهاء المحادثات بين وفد حماس والوسطاء المصريين والقطريين في القاهرة دون تحقيق أي تقدم.

وقال مسؤول أمريكي لـ "أكسيوس"، إن بايدن طلب من نتنياهو إعادة فتح معبر كرم أبو سالم بين إسرائيل وغزة بشكل فوري، والذي تم إغلاقه يوم الأحد بعد هجوم لحماس على موقع قريب للجيش الإسرائيلي أسفر عن مقتل أربعة جنود.

ويعتبر معبر كرم أبو سالم، المعبر الحدودي الرئيسي المؤدي إلى جنوب قطاع غزة، أمام شاحنات المساعدات.

وبحسب البيت الأبيض، وافق نتنياهو على ضمان فتح المعبر أمام المساعدات الإنسانية للمحتاجين في غزة.

واشار البيت الابيض إلى أن بايدن أطلع نتنياهو على جهود تأمين صفقة الرهائن بما فيها المحادثات الجارية اليوم بالدوحة.

وأضاف أن بايدن جدد لنتنياهو موقفه الواضح بشأن رفح.