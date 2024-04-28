شاهد: قصف روسي لميكولايف بطائرات مسيرة يُلحق أضرارا بفندقين ومنشأة للبنية التحتية

بقلم: يورونيوز

تعرضت مدينة ميكولايف الأوكرانية لقصف جوي روسي صباح الأحد، حيث استهدفت طائرات بدون طيار (درون) فندقين ومنشأة للبنية التحتية لتوليد الحرارة، وفقًا لإدارة الدولة الإقليمية في ميكولايف.

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وقد أدى القصف إلى نشوب حريق في أحد الفنادق، تم إخماده سريعًا من قبل فرق الإنقاذ. ولم تقع أي إصابات بشرية، لكن لحقت أضرار مادية جسيمة بالمباني المتضررة، حيث تحطمت النوافذ، وتضررت السيارات في محيط الانفجارات.

وقال رئيس المنطقة، فيتالي كيم، إن الهجوم استهدف فندقًا تم إعادة افتتاحه مؤخرًا، بالإضافة إلى مدرسة رياضية للأطفال وملعب. وأكد كيم على خلو المنطقة من أي منشآت عسكرية قريبة.

وإلى جانب الأضرار المادية، تسبب القصف بحالة من الخوف والذعر بين أهالي ميكولايف، الذين لا يزالون يعانون من آثار الحرب المستمرة منذ عام 2022.