قتلى وجرحى في هجوم مسلح على نقطة تفتيش في شمال القوقاز بروسيا

بقلم: AP

قُتل اثنان من ضباط الشرطة في هجوم مسلح في نقطة تفتيش في شمال القوقاز، حسب ما أعلن عنه مسؤولون روس اليوم الإثنين.

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هاجمت مجموعة من المسلحين نقطة تفتيش للشرطة في منطقة شمال القوقاز في روسيا، ما أسفر عن مقتل ضابطين، حسبما ذكر مسؤولون اليوم الإثنين.

وأصيب أربعة ضباط آخرين وقُتل جميع المهاجمين الخمسة في تبادل لإطلاق النار في منطقة كاراتشاي تشيركيسيا مساء الأحد، وفقًا لما أفاد به الفرع الإقليمي لوزارة الداخلية الروسية.

وحسب ما أفادت به لجنة التحقيق، وهي أكبر وكالة تحقيق جنائي في البلاد، فإن المسلحين أنفسهم نفذوا هجومًا على نقطة تفتيش أخرى للشرطة في المنطقة قبل أسبوع، ما أسفر عن مقتل شرطيين وإصابة آخر.

وكانت هيئة الأمن الفيدرالية الروسية، وهي أعلى وكالة أمن داخلي لمكافحة الإرهاب في البلاد، قد أبلغت في شهر كانون الأول / ديسمبر الفارط، عن اعتقال 14 عضوًا مشتبهًا بهم بالانتماء لجماعات إسلامية متطرفة في كاراتشاي تشيركيسيا. جاء ذلك بعد اعتقالات سابقة لأعضاء آخرين مشتبه بهم من نفس المجموعة في المنطقة.