مصرع 25 شخصاً وإصابة 17 آخرين بحادث سقوط حافلة في البيرو

بقلم: يورونيوز

أفادت السلطات البيروفية، الاثنين، أن ما لا يقل عن 25 شخصاً لقوا حتفهم وأصيب 17 آخرون إثر سقوط حافلتهم في وادٍ بعمق 300 متر في منطقة كاخاماركا بشمال بيرو.

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وقال الطبيب خيسوس أيلاس كويسبي، رئيس مستشفى سيليندين المحلي الذي نقل المرضى إلى مستشفى كاخاماركا الأكبر، إن معظمهم في حالة حرجة.

وتقوم السلطات بجمع المعلومات من الناجين لتحديد سبب الحادث.

وتم إعلان الحداد لمدة ثلاثة أيام في جميع أنحاء مقاطعة سيليندين.

ودعا عمدة سوروتشوكو، مارسيال فيلانويفا، إلى "التفكير" واهتمام الحكومة بحالة الطرق في البلاد.