شي جين بينغ يزور أوروبا في مايو-أيار ويلتقي ماكرون في باريس

بقلم: يورونيوز

من المقرر أن يلتقي الرئيس شي جين بينغ بالرئيس ماكرون. وسيجريان تبادلا معمقا لوجهات النظر حول العلاقات بين الصين وفرنسا والعلاقات بين الصين وأوروبا، فضلا عن القضايا الساخنة الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

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أكد مسؤولون صينيون الاثنين أن الرئيس شي جينبينغ سيقوم بجولة أوروبية تشمل كلا من فرنسا وصربيا والمجر خلال مايو-أيار المقبل.

وتعدّ هذه أول زيارة يقوم بها الرئيس الصيني إلى أوروبا خلال السنوات الخمس الماضية. وستكتسي أهمية كبيرة للتنمية الشاملة لعلاقات الصين مع فرنسا وصربيا والمجر ومع أوروبا عموما حيث من المقرر أن تضخّ الزيارة زخما جديدا للتنمية السلمية في العالم.

ومن المقرر أن يلتقي الرئيس شي جينبينغ بالرئيس ماكرون. وسيجريان تبادلا معمقا لوجهات النظر حول العلاقات بين الصين وفرنسا والعلاقات بين الصين وأوروبا، فضلا عن القضايا الساخنة الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وأشار لين جيان، المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية إلى أنّ بكين تتطلع إلى العمل مع باريس حيث ستكون الزيارة الفرصة الحقيقية لدعم التقليد الجيد والتطلع بنشاط إلى المستقبل، ومواصلة توطيد الثقة السياسية المتبادلة، وتعزيز الوحدة والتعاون، ودفع الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين إلى مستوى أعلى وضخ زخم جديد في التنمية الصحية والمستقرة للعلاقات بين الصين والاتحاد الأوروبي، وتقديم مساهمات جديدة للسلام والاستقرار والتنمية والتقدم في العالم.

وأكد لين جيان أنّ تنمية العلاقات بين الصين وصربيا تتماشى مع المصالح الأساسية، وطويلة الأجل للبلدين والشعبين، ستؤدي إلى حماية العدالة الدولية وتعزيز السلام والاستقرار الإقليميين والعالميين.

وخلال الزيارة، سيعقد الرئيس شي جينبينغ محادثات مع الرئيس فوتشيتش لإجراء تبادل معمق لوجهات النظر حول العلاقات الصينية-الصربية والقضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك واستكشاف تعزيز وضع العلاقات الصينية-الصربية ورسم خريطة لتنمية المستقبلية للعلاقات الثنائية".

أما بخصوص المجر فقال لين جيان: "يصادف هذا العام الذكرى السنوية الـ75 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين الصين والمجر، وهذه الزيارة التاريخية ستدفع العلاقات الثنائية إلى مستوى جديد، وستفتح فصلا جديدا للصداقة والتعاون بين البلدين، مع ضخ المزيد من الاستقرار والطاقة الإيجابية في العالم المضطرب".