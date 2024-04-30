مقتل ستة في هجوم على مسجد في أفغانستان

قام مسلح بقتل ستة مصلين في هجوم على مسجد للشيعة شرق أفغانستان.

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اقتحم أحد المسلحين مسجدًا للشيعة في غرب أفغانستان وفتح النار على المصلين، ما أدى إلى مقتل ستة أشخاص بينهم إمام المسجد، وإصابة آخر، اليوم الثلاثاء.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية إن الهجوم وقع ليلة الاثنين في منطقة غزرة بولاية هرات. وأضاف في منشور على منصة التواصل الاجتماعي "إكس" أن هناك تحقيقًا جاريا في الأمر.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم، في حين لاذ المهاجم بالفرار.

وكتب الرئيس الأفغاني السابق حامد كرزاي عبر حسابه على منصة "إكس": "أدين بشدة الهجوم على مسجد الإمام زمان. أعتبر هذا العمل الإرهابي مخالفًا لجميع المعايير الدينية والإنسانية".

كما أدانت "بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان" الهجوم، وقالت إن من بين القتلى طفل. ودعت إلى محاسبة الجناة بشكل عاجل وإجراءات حماية للطائفة الشيعية في البلاد.