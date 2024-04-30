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مباشر. الحرب على غزة| وفد حماس يعود من القاهرة إلى الدوحة للتباحث بشأن عرض الهدنة

رفح
رفح Copyright Mohammad Jahjouh/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
Copyright Mohammad Jahjouh/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
بقلم:  يورونيوز
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شن الجيش الإسرائيلي غارات على مدينة غزة والنصيرات ورفح مساء الاثنين ما أسفر عن وقوع قتلى بينهم أطفال ونساء.

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وفي اليوم الـ207 من الحرب على غزة، عاد وفد حماس من القاهرة إلى الدوحة حاملًا الـ"العرض السخي"، كما وصفه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن. ويأمل أن يعود الوفد إلى مصر بأسرع وقت بعد من أجل الردّ على المقترح الذي أحيا آمال التوصل إلى اتفاق بعد قرابة سبعة أشهر من الحرب.

وارتفع إجمالي عدد القتلى في القطاع إلى 34 ألفا و488 والمصابين إلى 77 ألفا و643 منذ بدء الحرب في السابع من تشرين الثاني أكتوبر الماضي.
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