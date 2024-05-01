اشتباكات بين المتظاهرين وشرطة مكافحة الشغب في ميدان تقسم بإسطنبول بمناسبة اليوم العالمي للعمال

بقلم: يورونيوز

أقامت قوات الشرطة حواجز، وأغلقت جميع الطرق المؤدية إلى ميدان تقسيم. وقامت سلطات المدينة بتقييد نشاط وسائل النقل العام في المنطقة.

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اعتقلت الشرطة في إسطنبول، اليوم الأربعاء، عشرات الأشخاص الذين حاولوا الوصول إلى الساحة الرئيسية بالمدينة في تحد لحظر حكومي على الاحتفال بعيد العمال في الأول من مايو-أيار في الموقع التاريخي.

وأقامت قوات الشرطة حواجز، وأغلقت جميع الطرق المؤدية إلى ميدان تقسيم. وقامت سلطات المدينة بتقييد نشاط وسائل النقل العام في المنطقة.

وألقت شرطة مكافحة الشغب القبض على نحو 30 عضوا من حزب التحرير الشعبي اليساري، الذين حاولوا اختراق الحواجز.

وسبق وأن أعلنت حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان منذ فترة أن ميدان تقسيم محظور على المسيرات والمظاهرات لأسباب أمنية، ولكن بعض الأحزاب السياسية والنقابات العمالية تعهدت بالسير إلى الميدان، الذي يحمل قيمة رمزية للنقابات العمالية.

وفي عالام 1977 من القرن الماضي، أطلق مسلحون مجهولون النار على احتفال بعيد العمال في تقسيم، مما تسبب في حدوث تدافع أسفر عن مقتل 34 شخصًا.