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اشتباكات بين الطلاب المؤيدين لفلسطين والمؤيدين لإسرائيل في جامعة كاليفورنيا والشرطة تتدخل

جامعة ستانفورد، كاليفورنيا
جامعة ستانفورد، كاليفورنيا Copyright AP Photo
Copyright AP Photo
بقلم:  يورونيوز
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اندلعت اشتباكات بين الطلاب المؤيدين للفلسطينيين والمؤيدين لإسرائيل في جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلس فجر الأربعاء.

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وعلى إثر المواجهات تدخلت شرطة لوس أنجلس بعد طلب من الجامعة من أجل السيطرة على الوضع.

وقامت الجامعة بتشديد الإجراءات الأمنية يوم الثلاثاء بعد توقعات بحدوث اشتباكات جسدية بين الطرفين.

وتشهد الجامعات الأمريكية حركات احتجاجية ضد الحرب الإسرائيلية في غزة، تدخلت الشرطة في بعضها واعتقلت عشرات الطلبة، بينما استطاعت جامعة براون المرموقة التوصل إلى اتفاق مع الطلاب المحتجين تراجع وفقه الجامعة علاقاتها مع الشركات التي تربطها علاقة مع إسرائيل مقابل أن يفض الطلاب الاحتجاج ويرفعون الخيم من حرم الجامعة.

المصادر الإضافية • أ ب

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