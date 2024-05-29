شاهد: توسع إضراب عاملين بجامعة كاليفورنيا تضامناً مع المتظاهرين المساندين الفلسطينيين

بقلم: يورونيوز

قام حشد قوي من الطلاب العاملين بجامعة كاليفورنيا بتوسيع إضرابهم يوم الثلاثاء ليشمل حرمين جامعيين آخرين في جامعة كاليفورنيا، وهما جامعة كاليفورنيا في ديفيس وجامعة كاليفورنيا في سانتا كروز.

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وانضم الآلاف من الموظفين من أعضاء هيئة التدريس إلى أولئك الذين تركوا وظائفهم وبدأوا الاعتصام الأسبوع الماضي في جامعة كاليفورنيا في سانتا كروز.

ويطالب المتظاهرون بالعفو عن الطلاب والباحثين الذين تم تأديبهم أو اعتقالهم بسبب مشاركتهم في الاحتجاجات المؤيدة لفلسطين. كما يدعون إلى حماية حرية التعبير والتجمع السلمي في الحرم الجامعي.

ومن الممكن أن تنضم ثلاث جامعات أخريات إلى الإضراب بحلول يوم الجمعة "إذا لم تحرز جامعة كاليفورنيا تقدمًا كافيًا نحو حل ممارسات العمل غير العادلة"، وفقًا لـ United Auto Workers Local 4811، الذي يمثل 48000 طالب عامل في جميع فروع جامعة كاليفورنيا.

ووصف مكتب رئيس جامعة كاليفورنيا الإضراب الذي يقوم به العاملون بأنه غير قانوني، مستندا إلى بند في عقد العمل الجماعي بين الجامعة والنقابة يمنع الإضرابات.

كما أوضح المكتب، أن مطالب المضربين، بما في ذلك العفو عن الطلاب المتورطين في احتجاجات مؤيدة لفلسطين، "لا يمكن تلبيتها".

وفي الوقت نفسه، تقول متحدثة باسم جامعة كاليفورنيا، إن الحرم الجامعي يركز على دعم الطلاب أثناء استعدادهم للنهائيات.