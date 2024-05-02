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شاهد: لحظة اقتحام الشرطة لجامعة كاليفورنيا لفض اعتصام داعم للفلسطينيين

فض شرطة كاليفورنيا لاعتصام الطلاب
فض شرطة كاليفورنيا لاعتصام الطلاب Copyright Jae C. Hong/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
Copyright Jae C. Hong/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
بقلم:  يورونيوز
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اقتحمت اليوم الخميس الشرطة الأمريكية حرم جامعة كاليفورنيا (UCLA) لفض اعتصام المئات من الطلاب الداعمين للفلسطينيين والذين رفضوا مغادرة الحرم الجامعي وخاصة عقب تعرضهم لهجوم من متظاهرين مؤيدين لإسرائيل.

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وكانت الشرطة قد هددت المتظاهرين بضرورة فض اعتصامهم عبر مكبرات صوتية طوال ليل الأربعاء – الخميس قبل أن تتدخل وتزيل خيام المعتصمين وتعتقل عدداً منهم.

وتحصن ضباط الشرطة بدروع وجه وسترات واقيه واستخدموا الهراوات كما صاحب تحركهم وجود المروحيات والانفجارات الخاطفة المضيئة لإخافة المعتصمين.

وهتف بعض الطلاب المتظاهرين وقالوا لأفراد الشرطة "أين كنت ليلة أمس" في إشارة لغياب الأمن خلال هجوم مؤيدي إسرائيل على الاعتصام.

وقامت الشرطة بتمزيق خيام المعتصمين وحاجز الخشب والمنصات والأسوار المعدنية وصناديق القمامة التي استخدمها المتظاهرون.

وانتشرت خلال الأسابيع الماضية عدة اعتصامات طلابية مساندة لفلسطين بجامعات أمريكية شهدت اشتباكات مع الشرطة التي تمنع التظاهر داخل الحرم الجامعات.

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طلبة - طلاب جامعة إسرائيل الولايات المتحدة الأمريكية فلسطين كاليفورنيا