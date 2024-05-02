الولايات المتحدة تتهم روسيا باستخدام أسلحة كيميائية في أوكرانيا وتفرض عليها عقوبات جديدة

بقلم: يورونيوز

اتهمت وزارة الخارجية الأميركية روسيا، الأربعاء، باستخدام سلاح كيميائي ضد القوات الأوكرانية في انتهاك لمعاهدة الأسلحة الكيميائية، فيما أعلنت أيضاً فرض عقوبات جديدة على موسكو.

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وقالت الوزارة إنه بالإضافة إلى مادة "الكلوروبيكرين" الكيميائية، استخدمت روسيا أيضاً "مواد مكافحة الشغب (قنابل الغاز المسيل للدموع) كوسيلة للحرب في أوكرانيا، وهو ما يعد أيضاً انتهاكًا لاتفاقية الأسلحة الكيميائية".

وقالت وزارة الخارجية إن "استخدام مثل هذه المواد الكيميائية ليس حادثاً معزولاً، وربما يكون مدفوعاً برغبة القوات الروسية في إخراج القوات الأوكرانية من المواقع المحصنة وتحقيق مكاسب تكتيكية في ساحة المعركة".

وردت السفارة الروسية في واشنطن بالقول إن متطرفين أوكرانيين يستعدون لترويج مسألة استخدام أسلحة كيماوية وإن المتحدث باسم وزارة الخارجية برايس ينشر معلومات مضللة.

وذكرت السفارة في بيان: "ندعو واشنطن للكف عن نشر المعلومات المضللة".

ومن جهة أخرى، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات شاملة هدفها شل القدرات العسكرية والصناعية الروسية تشمل نحو 300 شركة في روسيا والصين وغيرهما من الدول، تتهمها بـ"دعم غزو أوكرانيا"، الذي أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشنّه في شباط/ فبراير شباط 2022.