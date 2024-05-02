بقلم: يورونيوز
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شاهد: مظاهرة وسط العاصمة الباكستانية كراتشي للمطالبة بوقف الحرب على غزة
تظاهر المئات الخميس في كراتشي بباكستان، تضامنا مع الفلسطينيين في غزة.
وخلال المظاهرة، رفع المتظاهرون أعلام فلسطين وهتافات مثل "غزة حرة" و"تسقط إسرائيل".
وقال زعيم جمعية علماء الإسلام راشد سومرو، "تم القضاء على الأطفال الأبرياء والنساء والمسنين وعامة الناس، ومدينة غزة بأكملها".
وتخوض إسرائيل حربا دامية في قطاع غزة منذ 7 أشهر، أسفرت عن مقتل أكثر من 34 ألف فلسطيني، معظمهم من النساء والأطفال بحسب وزارة الصحة في القطاع المدمر.
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