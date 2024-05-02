شاهد: مظاهرة وسط العاصمة الباكستانية كراتشي للمطالبة بوقف الحرب على غزة

تظاهر مئات الأشخاص في كراتشي، باكستان، للتعبير عن تضامنهم مع الفلسطينيين في قطاع غزة. - Copyright تظاهر مئات الأشخاص في كراتشي، باكستان، للتعبير عن تضامنهم مع الفلسطينيين في قطاع غزة.

Copyright تظاهر مئات الأشخاص في كراتشي، باكستان، للتعبير عن تضامنهم مع الفلسطينيين في قطاع غزة.