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الصين ترسل مسبارا للبحث عن أسرار الجانب المظلم من القمر

إطلاق الصاروخ الذي يحمل المسبار الصيني
إطلاق الصاروخ الذي يحمل المسبار الصيني Copyright Guo Cheng/Xinhua News Agency. All Rights Reserved
Copyright Guo Cheng/Xinhua News Agency. All Rights Reserved
بقلم:  يورونيوز
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أطلقت الصين اليوم الجمعة مسباراً خاصاً لجمع عينات من الجانب البعيد من كوكب القمر فيما أطلق عليه مهمة غير مسبوقة.

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وحمل صاروخ صيني غير مأهول المسبار (Chang'e-6) وانطلق من قاعدة وينشانغ الفضائية في مهمة ستستمر لمدة 53 يوماً لجمع كيلوغرامين من العينات التي سيتم العمل على تحليلها بعودة المسبار.

ويأمل العلماء أن تلقي تلك المواد الضوء على كيفية تشكل كوكب القمر.

وقال غي بينغ، نائب مدير المركز الصيني لاستكشاف القمر وهندسة الفضاء، للصحافيين قبل الإطلاق: "سيجمع Chang'e-6 عينات من الجانب البعيد للقمر لأول مرة".

وقالت إدارة الفضاء الوطنية الصينية إن المركبة تهدف بعد ذلك إلى جمع التربة والصخور القمرية وإجراء التجارب باستخدام مثقاب وذراع ميكانيكية.

وأضافت أنها ستستخدم قمراً صناعياً يسمى (Queqiao 2) للتواصل مع كوكب الأرض.

صورة المسبار الصيني
صورة المسبار الصينيChina National Space Administration/Xinhua News Agency via AP, File

الإطلاق هو الأول ضمن ثلاث مهام تعمل الصين على إطلاقها باتجاه القمر خلال العقد الحالي ويمثل أحدث مرحلة في برنامج استكشاف الفضاء الصيني الذي يتنافس مع الولايات المتحدة الأمريكية.

وأصبحت الصين أول دولة تهبط بمركبة على الجانب البعيد من القمر منذ خمس سنوات.

وتهدف بحلول عام 2030 إلى إرسال روادها الأوائل إلى القمر، بالإضافة إلى وإرسال مجسات لجمع عينات من المريخ والمشتري.

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