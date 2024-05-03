شاهد: حجاج أرثوذكس يحيون يوم الجمعة العظيمة في القدس المحتلة

بقلم: يورونيوز

أحيا المسيحيون الأرثوذكس يوم الجمعة العظيمة بموكب طريق الآلام في البلدة القديمة في القدس المحتلة.

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ويظهر الفيديو عشرات الحجاج وهم يحملون صليبا خشبيا وبعض آخر يرتدي "تاجا من الشوك" ويزرون المحطات 14 أو ما يعرف بطريق الآلام وهو الطريق الذي سلكه المسيح من باب الأسباط حتى كنيسة القيامة حيث تم صلبه.

وقال الكاهن خضر برامكي، كاهن الروم الأرثوذكس من القدس: "نصلي اليوم وكل يوم أن يحفظ الله المسيحيين في الأرض المقدسة، ويحميهم من كل شر، ومن كل حرب، ونصلي من أجل السلام".

وكانت الطوائف الرومانية الكاثوليكية والبروتستانتية قد أحتفلت بعيد الفصح في الشهر الماضي.