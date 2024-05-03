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كلوب يقول إن مشكلته مع محمد صلاح قد "تم حلها بشكل كامل"

صورة أرشيفية لكلوب بجانب صلاح
صورة أرشيفية لكلوب بجانب صلاح Copyright Jon Super/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
Copyright Jon Super/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
بقلم:  يورونيوز
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قال يورغن كلوب، المدير الفني الألماني لنادي ليفربول الإنجليزي، اليوم الجمعة إن خلافه مع نجم الفريق المصري محمد صلاح انتهى.

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وكانت عدسات الكاميرات قد التقطت مناقشة حادة بين الاثنين وقت نزول صلاح بالشوط الثاني لمباراة الفريق ضد نادي ويست هام بالدوري الإنجليزي الممتاز، خرج بعدها صلاح ليصرح للصحافيين بأنه "لن يتحدث عن الأمر حتى لا تشتعل النيران".

وخرج كلوب اليوم ليصرح بأن الخلاف مع صلاح "قد تم حله بشكل كامل"، مضيفاً: "لا توجد مشاكل بيننا".

وأكمل كلوب: "لست متأكداً كيف كان للأمر أن ينتهي إذا كنا لا نعرف بعض منذ فترة طويلة، لكننا نحترم بعض، لذلك لا مشكلة حقاً".

وأضاف: "الأمور جيدة الآن، لننظر إلى الأمام".

وعانى صلاح (31 عاماً) من انخفاض في مستواه منذ عودته للفريق عقب إصابته مع المنتخب المصري خلال بطولة كأس الأمم الإفريقية التي أقيمت في ساحل العاج في يناير – كانون الثاني الماضي.

وتزامن ذلك مع خروج ليفربول من المنافسة على بطولتي الدوري الأوروبي والدوري الإنجليزي مما دفع كلوب إلى وضع صلاح على مقاعد الاحتياط في عدة مباريات كان آخرها أمام ويست هام.

وحول إمكانية مشاركة صلاح أساسياً بمباراة الفريق المقبلة أمام توتنهام، قال كلوب للصحافيين بأنه لن يعلن تشكيل الفريق كما جرت عادته.

وأضاف: " هل أغير عاداتي بالكامل في آخر 3 مباريات وأقول لكم عن التشكيل بالكامل؟".

وكان المدير الفني السابق لبوروسيا دورتموند قد كشف سابقاً عن أن الموسم الحالي سيكون الأخير له مع ليفربول بعد تسعة مواسم قضاها مدرباً للفريق.

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