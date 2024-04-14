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فيديو: ليفركوزن يفوز باللقب للمرة الأولى في الدوري الألماني

لاعبو ليفركوزن يحتفلون بالفوز بلقب الدوري الألماني في ليفركوزن بألمانيا.
لاعبو ليفركوزن يحتفلون بالفوز بلقب الدوري الألماني في ليفركوزن بألمانيا. Copyright Martin Meissner/Copyright 2024 The AP.
بقلم:  يورونيوز
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فاز بايرن ليفركوزن بلقب الدوري الألماني لكرة القدم للمرة الأولى في تاريخه منذ قبل 120 عاماً، على فيردر بريمن 5-0 الأحد ضمن المرحلة 29.

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ويظهر الفيديو مشاهد احتفالية لفريق المدرب تشابي ألونسو والذي حقق رقما قياسيا بفارق 16 نقطة على بايرن وقبل 5 مباريات قبل النهاية.

وبذلك رفع ليفركوزن رصيده إلى 79 نقطة في المركز الأول، بفارق 16 نقطة عن وصيفه بايرن وشتوتغارت الثالث (63 نقطة لكل منهما)، منهيا هيمنة عملاق بافاريا على اللقب بين عامي 2013 و2023.

ويعتبر الفوز باللقب في المرحلة لفريق المدرب الإسباني شابي ألونسو ثالث أسرع تتويج في تاريخ "بوندسليغا" بعد فوز بايرن بلقبي 2014 (في المرحلة 27) و2013 (في المرحلة 28).

المصادر الإضافية • أ ب

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