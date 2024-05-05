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شاهد: علم فلسطين يرفرف في حفلة تخرج طلاب جامعة ميشيغان الأمريكية

طلاب جامعة ميشيغان يرفعون العلم الفلسطيني
طلاب جامعة ميشيغان يرفعون العلم الفلسطيني Copyright Katy Kildee/AP
Copyright Katy Kildee/AP
بقلم:  يورونيوز
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نظّم عشرات الطلاب من جامعة ميشيغان تظاهرة داعمة للفلسطينيين، خلال حفل تخرجهم، في الوقت الذي تستعد فيه الجامعات الأمريكية الأخرى لمزيد من الاضطرابات خلال احتفالات التخرج.

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ورفع مجموعة من الطلبة العلم الفلسطيني وتوشحوا الكوفية فوق ملابس التخرج، وساروا نحو خشبة المسرح مرددين شعارات مناهضة لـ"الإبادة الجماعية" في قطاع غزة، وهتفغوا "أيها الحكّام.. لا يمكنكم الاختباء! أنتم تمولون الإبادة الجماعية!"

وإثر ذلك، تدخل أمن الجامعة لمنع المتظاهرين من الوصول إلى المنصة، فيما أعلن مكتب العلاقات العامة بالجامعة عدم اعتقال أي طلاب في الحادث.

وتظهر الصور من حفل التخرج أن الطائرات رفعت أيضًا لافتات كُتب على إحداها "اسحبوا الاستثمارات من إسرائيل الآن! حرروا فلسطين".

وفي حديثها لوسائل الإعلام المحلية، قالت المتحدثة باسم الجامعة كولين ماستوني: "لقد حدثت احتجاجات سلمية مثل هذه في احتفالات التخرّج بجامعة ميشيغان منذ عقود. تدعم الجامعة حرية الرأي والتعبير، ويُسعد قيادات الجامعة أنّ حفل التخرّج اليوم كان بمثابة لحظة فخر وانتصار".

وشهدت عطلة نهاية الأسبوع المزيد من الاحتجاجات في الجامعات الأمريكية، ويحتشد الطلاب أو يقيمون خياماً في عشرات الجامعات للاحتجاج على الحرب المستمرة منذ أشهر في غزة ولمطالبة الرئيس جو بايدن، ببذل مزيد من الجهد لوقف إراقة الدماء، ويطالبون جامعاتهم بسحب استثماراتها من الشركات التي تدعم الحكومة الإسرائيلية، مثل شركات توريد الأسلحة.

اعتصام الطلاب في جامعة كاليفورنيا
اعتصام الطلاب في جامعة كاليفورنياRyan Sun/ AP

وفي جامعة فيرجينيا، اعتقلت الشرطة 25 على الأقل من الطلبة المحتجين دعما للفلسطينيين وأزالت مخيم اعتصام، وفقاً لما ذكرته الجامعة في بيان.

كما قال معهد شيكاغو للفنون إن السلطات الأمريكية اعتقلت نحو 50 شخصا من الطلاب وغيرهم خلال مظاهرة داعمة لفلسطين شهدت مواجهات مع الشرطة.

وتداول ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة لضباط الشرطة وهم يرتدون عتاد مكافحة الشغب ويقتحمون مخيمات المتظاهرين مستخدمين ما بدا أنه رذاذ كيميائي.

واعتقلت الشرطة حتى الآن أكثر من 2300 متظاهر من جامعات في جميع أنحاء البلاد.

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