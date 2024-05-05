شاهد: الرئيس الروسي بوتين يحضر قداس أحد القيامة في موسكو

بقلم: يورونيوز

بوتين دأب على حضور القداسات في كنيسة المسيح المخلص في موسكو ونشر الكرملين على موقعه رسالة الرئيس التي حث فيها على تعزيز مكانة الأسرة، وترسيخ القيم والمبادئ الأخلاقية

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شارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأحد مع جموع المؤمنون الأرثوذكس بقداس عيد الفصح، وهو أهم الأعياد المسيحية، وقد ترأس البطريرك الأرثوذكسي الروسي كيريل قداس عيد الفصح بحسب التقويم الشرقي في كاتدرائية المسيح المخلص في موسكو، ودأب الرئيس الروسي على حضور تقليد القداس ليلة قيامة المسيح مع عمدة موسكو سيرغي سوبيانين.

تقام القداديس الإلهية في جميع الأبرشيات الأرثوذكسية في جميع أنحاء العالم، ويعدعيد الفصح الأرثوذكسي هو أحد الأعياد الدينية الأكثر احتفالا في روسيا حيث يستعد الناس فيه لتلوين البيض وخبز وكعك تقليدي لعيد الفصح، كما هو الحال في الكنيسة الغربية، يعتبر البيض رمزا لعيد الفصح والحياة الجديدة.

الكنيسة الأرثوذكسية المسيحية تستمر في اتباع التقويم اليولياني الذي يختلف غالبا عن التقويم الغريغوري المستخدم في العديد من الدول الغربية. ولذلك، غالبا ما يأتي عيد الفصح الأرثوذكسي متأخرا عن عيد الفصح عند الروم الكاثوليك والبروتستانت.