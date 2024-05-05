Eventsالأحداث
Loader
آخر الأخبار

Trending

Europe

Categories

مجلات

العالم

Categories

مجلات

Business

Categories

مجلات

Next

Categories

مجلات

Green

Categories

مجلات

الصحة

Categories

مجلات

ثقافة

Categories

مجلات

سفر

Categories

مجلات

Video
عرض المزيد

تغطية خاصة

Eventsالأحداث
Loader

Find Us

FlipboardNabdLinkedinفايبر
Apple storeGoogle Play store
اعلان

شاهد: الرئيس الروسي بوتين يحضر قداس أحد القيامة في موسكو

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وعمدة موسكو سيرغي سوبيانين خلال قداس الأحد لعيد الفصح 05/05/2024
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وعمدة موسكو سيرغي سوبيانين خلال قداس الأحد لعيد الفصح 05/05/2024 Copyright Pavel Bednyakov, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP
Copyright Pavel Bednyakov, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP
بقلم:  يورونيوز
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button
نسخ/لصق رابط فيديو المقال أدناهCopy to clipboardCopied

بوتين دأب على حضور القداسات في كنيسة المسيح المخلص في موسكو ونشر الكرملين على موقعه رسالة الرئيس التي حث فيها على تعزيز مكانة الأسرة، وترسيخ القيم والمبادئ الأخلاقية

اعلان

شارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأحد مع جموع المؤمنون الأرثوذكس بقداس عيد الفصح، وهو أهم الأعياد المسيحية، وقد ترأس البطريرك الأرثوذكسي الروسي كيريل قداس عيد الفصح بحسب التقويم الشرقي في كاتدرائية المسيح المخلص في موسكو، ودأب الرئيس الروسي على حضور تقليد القداس ليلة قيامة المسيح مع عمدة موسكو سيرغي سوبيانين.

تقام القداديس الإلهية في جميع الأبرشيات الأرثوذكسية في جميع أنحاء العالم، ويعدعيد الفصح الأرثوذكسي هو أحد الأعياد الدينية الأكثر احتفالا في روسيا حيث يستعد الناس فيه لتلوين البيض وخبز وكعك تقليدي لعيد الفصح، كما هو الحال في الكنيسة الغربية، يعتبر البيض رمزا لعيد الفصح والحياة الجديدة.

الكنيسة الأرثوذكسية المسيحية تستمر في اتباع التقويم اليولياني الذي يختلف غالبا عن التقويم الغريغوري المستخدم في العديد من الدول الغربية. ولذلك، غالبا ما يأتي عيد الفصح الأرثوذكسي متأخرا عن عيد الفصح عند الروم الكاثوليك والبروتستانت.

شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

صادق خان يفوز بفترة ثالثة قياسية كعمدة للندن

فيديو: أطلقوا العنان لصرخات متواصلة.. طلاب يتظاهرون ليلاً أمام منزل نعمت شفيق رئيسة جامعة كولومبيا

فيديو: انتفاضة الطلبة في الجامعات الأمريكية دعماً لغزة تمتد لجامعات أوروبا

الكنيسة الأرثوذوكسية فلاديمير بوتين روسيا موسكو المسيحية