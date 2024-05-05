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شاهد: استعدادات الجيش الروسي لعرض الاحتفال بالنصر في الحرب العالمية الثانية

جانب من الاستعدادات
جانب من الاستعدادات Copyright MAXIM SHIPENKOV/AP
Copyright MAXIM SHIPENKOV/AP
بقلم:  يورونيوز
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أجرى الجيش الروسي اليوم الأحد في الميدان الأحمر في العاصمة موسكو استعداداته للاحتفال بيوم النصر في الحرب العالمية الثانية.

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وتحتفل روسيا بالذكرى الـ79 لانتصارها بجانب قوات الحلفاء على ألمانيا النازية وتستعد للعرض الذي سيقام في التاسع من مايو – أيار الجاري بمشاركة أكثر من 9000 شخص و70 مركبة عسكرية.

وتضمن الاستعداد مشاركة فرقاً من المشاة وكتائب وسرايا حسب الفروع وأذرع الخدمة، ووحدات عرض وطلاب المدارس، ومدارس الموسيقى، والمجندات، ووحدات القوزاق، وأوركسترا عسكرية مشتركة. 

وأوضحت وزارة الدفاع أن وحدات عسكرية خاصة شاركت أيضاً في بروفة العرض العسكري في الساحة الحمراء.

وقامت ست طائرات من مجموعات Russkiye Vityazi (الفرسان الروس) و(Swifts) بأداء عرض "Kubinka Diamond" فوق وسط موسكو.

وأطلقت ست طائرات هجوم أرضي من طراز (Su-25) أبخرة بألوان العلم الروسي في سماء العاصمة الروسية.

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