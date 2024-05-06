تسمم غذائي جماعي في مطعم برغر في السعودية.. مقتل شخص وإصابة 75 آخرين

بقلم: يورونيوز

ولم تكشف الوزارة عن اسم السلسلة الشهيرة، والتي تمتلك عدة فروع في المملكة، وفقا لوسائل إعلام محلية.

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أعلنت وزارة الصحة السعودية وفاة شخص وإصابة 75 آخرين نتيجة تسمم مصدره أحد المطاعم في العاصمة السعودية، الرياض.

ولم تكشف الوزارة عن اسم السلسلة الشهيرة، والتي تمتلك عدة فروع في المملكة، وفقا لوسائل إعلام محلية.

وقالت الوزارة في بيان لها، إن 69 مواطنا سعوديا وستة مقيمين أصيبوا بنوبة تسمم غذائي ناجمة عن بكتيريا كلوستريديوم بوتولينيوم أو ما يسمى بـ "المطثية الوشيقية".

تهاجم سموم كلوستريديوم البوتولينوم الأعصاب في الجسم، ويمكن أن تسبب ضعف وشلل العضلات المستخدمة في الحركة والتحدث والبلع. يمكن أن تكون السموم قاتلة إذا هاجمت الأعصاب التي تتحكم في التنفس.

وبحسب الوزارة، تعافى ما لا يقل عن 43 شخصًا، وخرجوا من المستشفى، بينما يخضع 11 شخصًا حاليًا للعلاج.

وفي الوقت نفسه، لا تزال هناك 20 حالة في العناية المركزة.

وقالت الوزارة، إن "جميع هذه الحالات مرتبطة بتفشي تسمم غذائي يعود لمصدر واحد"، مؤكدة أنها "تواصل المتابعة وتقديم الرعاية الصحية، للحالات المنومة، مع تمنياتها لهم بالشفاء العاجل".

وأكدت أمانة الرياض، الجمعة، أن النتائج الأولية للتحقيق الذي أجرته السلطات الصحية تشير إلى مسؤولية شركة واحدة عن عدة حالات تسمم غذائي وقعت الأسبوع الماضي.

وقالت إنه يمكن تغريم السلسلة مع التأكيد أن جميع فروعها ستبقى مغلقة حتى إشعار آخر.

ولم تحدد البلدية المدة التي ستظل فيها فروع الشركة والمرافق الأخرى مغلقة، لكنها قالت إنه سيتم اتلاف جميع المنتجات الغذائية المتواجدة في المكان.

وأضافت أن مسؤولين من البلدية سيشرفون على عملية تنظيف وتعقيم جميع المباني والأدوات والآلات المستخدمة حتى ضمان نظافة المكان.