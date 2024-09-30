مطعم إيطالي يقدم تجربة "ديتوكس رقمي" لتعزيز التفاعل الاجتماعي بين الزبائن

جاءت هذه المبادرة من قبل اثنين من رواد الأعمال في فيرونا، اللذين يسعيان إلى تغيير عادات الناس، على الأقل أثناء تناولهم الطعام. وقد لوحظ أن الزبائن، الذين كانوا مترددين في البداية، بدأوا تدريجياً في التخلي عن هواتفهم والتفاعل مع الآخرين حولهم.

تتميز قائمة الطعام أيضاً بالغرابة، حيث تحمل الأطباق أسماء سكان عمارة سكنية مثل "الجاسوس"، "المدير"، "المرأة المجنونة"، و"الأشخاص في الطابق الأول". وتهدف هذه الأسماء إلى تشجيع الزبائن على التفاعل الاجتماعي وتعزيز الروابط الإنسانية.

وفقًا للأبحاث، يقضي الأفراد في جميع أنحاء العالم ما متوسطه ست ساعات و37 دقيقة يومياً على هواتفهم أو أجهزة الكمبيوتر. في إيطاليا، يُهدر 35% من وقتهم في استخدام هذه الأجهزة، ويشعر 21% منهم بالقلق إذا قضوا وقتاً طويلاً بعيداً عن هواتفهم. تعتبر هذه التجربة بمثابة دعوة لإعادة النظر في عادات استخدام التكنولوجيا والبحث عن توازن أكبر في حياتنا اليومية.