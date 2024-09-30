Newsletter الرسالة الإخبارية Events الأحداث البودكاست فيديو Africanews
Loader
آخر الأخبار
ترندينغ
جدول زمني
أوروبا
الأبواب
البرامج
متميز
العالم
الأبواب
البرامج
متميز
الأعمال
الأبواب
البرامج
السفر
الأبواب
البرامج
Next
الأبواب
البرامج
متميز
الثقافة
الأبواب
البرامج
Green
الأبواب
البرامج
متميز
الصحة
الأبواب
البرامج
فيديو
عرض المزيد
تغطية خاصة
خدمات
Newsletter الرسالة الإخبارية Events الأحداث البودكاست فيديو Africanews
Loader
ابحثوا عنا
Flipboard Nabd Linkedin فايبر
اعلان

مطعم إيطالي يقدم تجربة "ديتوكس رقمي" لتعزيز التفاعل الاجتماعي بين الزبائن

مطعم في فيرونا يقدم تجربة "ديتوكس رقمي"
مطعم في فيرونا يقدم تجربة "ديتوكس رقمي" حقوق النشر  AP
حقوق النشر AP
بقلم: يورونيوز
نشرت في
شارك محادثة
شارك Close Button
نسخ/لصق رابط فيديو المقال أدناه Copy to clipboard تم النسخ

في خطوة مبتكرة تهدف إلى إعادة التواصل مع العالم الحقيقي، أطلق مطعم في مدينة فيرونا الإيطالية فكرة فريدة من نوعها، حيث يُطلب من الزبائن ترك هواتفهم الذكية عند المدخل. ويُمنح الزبائن الذين يجرؤون على التخلي عن هواتفهم زجاجة من النبيذ كمكافأة.

جاءت هذه المبادرة من قبل اثنين من رواد الأعمال في فيرونا، اللذين يسعيان إلى تغيير عادات الناس، على الأقل أثناء تناولهم الطعام. وقد لوحظ أن الزبائن، الذين كانوا مترددين في البداية، بدأوا تدريجياً في التخلي عن هواتفهم والتفاعل مع الآخرين حولهم.

تتميز قائمة الطعام أيضاً بالغرابة، حيث تحمل الأطباق أسماء سكان عمارة سكنية مثل "الجاسوس"، "المدير"، "المرأة المجنونة"، و"الأشخاص في الطابق الأول". وتهدف هذه الأسماء إلى تشجيع الزبائن على التفاعل الاجتماعي وتعزيز الروابط الإنسانية.

Related

وفقًا للأبحاث، يقضي الأفراد في جميع أنحاء العالم ما متوسطه ست ساعات و37 دقيقة يومياً على هواتفهم أو أجهزة الكمبيوتر. في إيطاليا، يُهدر 35% من وقتهم في استخدام هذه الأجهزة، ويشعر 21% منهم بالقلق إذا قضوا وقتاً طويلاً بعيداً عن هواتفهم. تعتبر هذه التجربة بمثابة دعوة لإعادة النظر في عادات استخدام التكنولوجيا والبحث عن توازن أكبر في حياتنا اليومية.

انتقل إلى اختصارات الوصول
شارك محادثة

مواضيع إضافية

سيرينا وليامز تعبر عن استيائها بعد منعها من تناول الطعام في مطعم بباريس خلال الأولمبياد

"جزيرة الأحلام" تتحول إلى كابوس للسياح.. قتلى وجرحى بانهيار سقف مطعم بجزيرة مايوركا

تسمم غذائي جماعي في مطعم برغر في السعودية.. وفاة شخص وإصابة 75 آخرين