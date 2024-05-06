شاهد: 14 جريحًا في هجوم صاروخي روسي على خاركيف في عيد الفصح

بقلم: يورونيوز

ذكرت مصادر أوكرانية، أن صواريخ روسية موجهة ضربت مدينة خاركيف، ثاني أكبر مدينة في أوكرانيا، يوم الأحد، مما أسفر عن إصابة 14 شخصًا وإلحاق أضرار بنحو 20 مبنى سكنيًا.

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وقعت الضربات على حي شيفتشينكيفسكي الشمالي الغربي بعد ظهر يوم الأحد، والذي كان يوافق عيد الفصح في كل من روسيا وأوكرانيا.

ولحسن الحظ، لم ترد أي أنباء عن وقوع وفيات.

وفتحت السلطات الأوكرانية في خاركيف تحقيقًا جنائيًا ضد روسيا بتهمة انتهاك قوانين الحرب.

تعرضت مدينة خاركيف، التي يتحدث معظم سكانها باللغة الروسية وتقع على بعد 40 كيلومترًا (25 ميلاً) فقط من الحدود الروسية، لقصف متكرر في الأسابيع الأخيرة، مما أثار مخاوف من أنها قد تصبح هدفًا رئيسيًا في المرحلة التالية من الحملة العسكرية الروسية.