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بايدن: دعمنا لإسرائيل ثابت ولن يتغير حتى لو كان هناك خلافات

الرئيس جو بايدن يسير ليجلس بجانب رئيس مجلس النواب مايك جونسون
الرئيس جو بايدن يسير ليجلس بجانب رئيس مجلس النواب مايك جونسون Copyright Evan Vucci/ The AP
Copyright Evan Vucci/ The AP
بقلم:  يورونيوز
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قال الرئيس الأمريكي، في مؤتر صحافي، يوم الثلاثاء، إنّ "كراهية اليهود لا تزال مستمرة حتى الآن وما حدث في 7 أكتوبر دليل على ذلك".

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وتابع: "حماس ارتكبت أفعالاً رهيبة بحق الإسرائيليين ونحن لن ننسى أبدا. رأينا صعوداً مرعباً لمعاداة السامية في العالم وأمريكا ومواقع التواصل الاجتماعي".

وأضاف: "الدرس الأكبر من المحرقة بحق اليهود أن الكراهية لا تختفي بل تختبئ".

وقال بايدن، إن "الحرية حق مقدس لكن لا يمكن أن نسمح بوجود خطاب للكراهية في الجامعات سواء ضد اليهود أو أي طرف آخر".

وطمأن بايدن الجالية اليهودية، مؤكداً "أنتم لستم وحدكم وأشعر بمخاوفكم". وتابع: "إدارتي تعمل على مدار الساعة لإطلاق سراح من بقي من الرهائن في غزة". 

ودعى بايدن الأمريكيين أن يقفوا متحدين ضد معاداة السامية في أي مكان، وشدد على أن دعم بلاده ثابت لإسرائيل ولن يتغير حتى لو كان هناك خلافات.

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