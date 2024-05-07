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اعتقال اثنين من ضباط حرس الدولة الأوكراني.. كييف تعلن إحباط مخطط لاغتيال زيلينسكي وشخصيات مهمة

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يتحدث في مؤتمر إعلامي خلال منتدى الأعمال في فيلنيوس، 11 أبريل، 2024
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يتحدث في مؤتمر إعلامي خلال منتدى الأعمال في فيلنيوس، 11 أبريل، 2024 Copyright Mindaugas Kulbis/AP
Copyright Mindaugas Kulbis/AP
بقلم:  يورونيوز
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أعلن جهاز أمن الدولة الأوكراني يوم الثلاثاء أن محققين من مكافحة التجسس الأوكرانيين تمكنوا من إحباط مخطط روسي لاغتيال الرئيس فولوديمير زيلينسكي وعدد من الشخصيات العسكرية والسياسية البارزة.

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ذكرت السلطات الأوكرانية أن المؤامرة الروسية المزعومة كان من المقرر تنفيذها في الوقت المناسب قبل إعادة تنصيب فلاديمير بوتين رئيساً يوم الثلاثاء.

وصرح فاسيل ماليوك، رئيس جهاز أمن الدولة الأوكراني، بأن عملاء المخابرات الروسية الذين استهدفوا زيلينسكي كانوا يسعون للبحث عن أفراد من الجيش الأوكراني قريبين من تفاصيل الأمان للرئيس، لاحتجازه كرهينة وقتله لاحقاً.

وتم اعتقال عقيدين من قسم إدارة أمن الدولة في أوكرانيا، المسؤول عن حماية كبار المسؤولين، بسبب الاشتباه في تورطهما في الخطة.

ويُزعم أنه تم تجنيد العقيدين قبل الغزو الروسي لأوكرانيا في شباط/ فبراير 2022. 

ويُقال إنه تم تنسيق العملية من موسكو، مع ثلاثة جواسيس روس مزعومين كمتآمرين.

وبحسب ما ورد، كانت الخطة الأوسع هي تحديد موقع كبار المسؤولين الأوكرانيين واستهدافهم بهجوم صاروخي، يليه طائرات بدون طيار وصواريخ.

أعلنت أوكرانيا سابقًا معرفتها بجهود روسيا لاغتيال رئيسها، وأكد زيلينسكي في عام 2022 وقوع على الأقل 10 محاولات لاغتياله.

وقال ممثلو الادعاء في بولندا الشهر الماضي، إن مواطناً بولندياً اعتقل بتهمة الإعداد للتجسس لصالح المخابرات العسكرية في الكرملين في مؤامرة مزعومة لاغتيال الرئيس الأوكراني.

ومن الجدير بالذكر أن عقوبة جريمة الخيانة العظمى في أوكرانيا هي السجن مدى الحياة.

المصادر الإضافية • أ ب

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