شاهد عيان عملية الطعن في مركز سيدني التجاري يروي الحادثة مثلما عاشها (فيديو)

بقلم: يورونيوز

قالت شرطة نيو ساوث ويلز اليوم الأحد إن جويل كاوتشي، 40 عامًا، هو المسؤول عن الهجوم الذي وقع بعد ظهر يوم السبت في مركز ويستفيلد للتسوق في بوندي جانكشن، في الضواحي الشرقية للمدينة وغير بعيد عن شاطئ بوندي الشهير عالميًا.

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تعرفت الشرطة الأسترالية على هوية المهاجم الذي طعن ستة أشخاص حتى الموت، في مركز تسوق مزدحم في سيدني قبل أن يُقتل برصاص شرطية وحيدة في مكان الحادث.

وقال مساعد مفوض شرطة نيو ساوث ويلز أنتوني كوك في مؤتمر صحفي، إن كاوتشي يعاني من مشاكل صحية عقلية غير محددة بعد، وقال: "لا معلومات استخباراتية جمعناها تشير إلى أن هذا الهجوم كان مدفوعًا بأي دافع معين - سواء كان أيديولوجيًا أو غير ذلك".

بدأ الهجوم في مركز التسوق ظهر السبت، وهو أحد أكثر المراكز التجارية ازدحامًا في البلاد، وقُتل في الهجوم ستة أشخاص ولا يزال 12 شخصاً آخرين في المستشفى.

ويبدو أن لقطات الفيديو التي تمت مشاركتها على الإنترنت، تُظهر العديد من الأشخاص وهم يفرون، بينما كان كاوتشي يحمل سكينًا ويسير في مركز التسوق ويندفع نحو الناس.

تم تصوير بعض هذه اللقطات من قبل روهان أندرسون، الذي شارك بعض ما حدث له مع وكالة أسوشيتد برس يوم الأحد في سيدني.

وقال أندرسون: "في ذلك الوقت لم نكن نعرف ما الذي يحدث. عندما التقطت الصور، كان قد قتل بالفعل عدد من الأشخاص، ورأينا شخصًا في الطابق السفلي الذي تحتنا، وبيده بسكين، لقد كان يركض وأنت تجلس غير مصدق أن هذا يحدث في أستراليا، في بوندي".

وأضاف أندرسون قوله: "كنت على الشاطئ طوال اليوم، وجئت إلى المركز التجاري للحصول على عصير، عندما لاحظت حدوث بعض الضجة... بدأ بدأ الناس بالركض وساروا في اتجاه واحد، ورأيت الرجل الذي يحمل سكينًا خلفهم، وأدركت أن شيئًا خطيرًا يحدث حقًا".