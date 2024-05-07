الشرطة الألمانية تفرق مئات المتظاهرين الداعمين لغزة في جامعة "برلين حرة"

بقلم: يورونيوز

فضت الشرطة الألمانية، يوم الثلاثاء، تظاهرة لمئات من النشطاء المؤيدين للفلسطينيين الذين احتلوا فناء جامعة "برلين الحرة" في وقت سابق من اليوم.

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وهذا الإجراء هو الأحدث من جانب السلطات، بعد أن بدأت الاحتجاجات في الجامعات الأمريكية، وامتدت إلى جميع أنحاء أوروبا.

وكان المتظاهرون قد نصبوا نحو 20 خيمة، وشكلوا دائرة بشرية حولها.

وظهر المتظاهرون وهم يرتدون أقنعة طبية، ولفوا الكوفية حول رؤوسهم، وهتفوا بشعارات مثل "تحيا فلسطين" و"عار عليكم".

ودعت الشرطة الطلاب عبر مكبرات الصوت إلى مغادرة الحرم الجامعي، وشوهدت أيضًا وهي تدفع بعضهم بشكل عنيف.

واندلعت مواجهات بين ضباط الشرطة والمتظاهرين، واستخدمت الشرطة رذاذ الفلفل لتفريق المتظاهرين.

وقال مسؤولون في الجامعة، إن بعض المتظاهرين حاولوا دخول الغرف، وقاعات المحاضرات في الجامعة لاحتلالها.

وقال بيان الجامعة إن منظمي الاحتجاج، الذين يقولون إنهم مكونون من طلاب من جامعات مختلفة في برلين وأفراد آخرين، دعوا الطلاب والأساتذة الآخرين للمشاركة في التظاهرة.

وفي الأيام الأخيرة، نظم الطلاب احتجاجات أو أقاموا معسكرات في فنلندا والدنمارك وإيطاليا وإسبانيا وفرنسا وبريطانيا، في أعقاب احتجاجات سابقة في الجامعات الأمريكية.