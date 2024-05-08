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مباشر. الحرب على غزة| قصف إسرائيلي عنيف على القطاع ومخاوف من "الغزو الأوسع" لرفح

مسعفون يعالجون فتاة أصيبت في القصف الإسرائيلي لقطاع غ��ة في المستشفى الكويتي في مخيم رفح للاجئين، جنوب غزة، الثلاثاء، 7 مايو، 2024.
مسعفون يعالجون فتاة أصيبت في القصف الإسرائيلي لقطاع غزة في المستشفى الكويتي في مخيم رفح للاجئين، جنوب غزة، الثلاثاء، 7 مايو، 2024. Copyright Ramez Habboub/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
Copyright Ramez Habboub/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
بقلم:  يورونيوز
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تعرض قطاع غزة فجر الأربعاء إلى قصف إسرائيلي مكثّف، مع دخول الحرب يومها الـ215، وبعد يوم واحد من سيطرة الجيش الإسرائيلي على الجانب الفلسطيني من معبر رفح الحدودي مع مصر.

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وتركزت الغارات الإسرائيلية على مدينة رفح ومناطق في وسط القطاع ومدينة غزة التي قتل فيها سبعة أشخاص بينهم أطفال إثر غارة استهدفت شقتهم في حي الزيتون شرق المدينة بحسب وسائل إعلام فلسطينية.

قتل في القطاع حتى الآن وبحسب آخر حصيلة لوزارة الصحة في غزة نحو 34.789 شخصًا غالبيتهم من النساء والأطفال منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر الماضي.

على الصعيد السياسي أكد مسؤول أمريكي كبير تقارير سابقة أفادت بتعطيل إدارة بايدن الأسبوع الماضي شحنة قنابل إلى إسرائيل بسبب الرفض الأمريكي لخطة اجتياح رفح.

وفي ما يخص مفاوضات الهدنة، أكدت مصر التي رفضت سيطرة إسرائيل على معبر رفح، أن جميع الأطراف وافقوا على العودة إلى "المسار التفاوضي" من أجل عقد هدنة.

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