بقلم: يورونيوز

قالت وسائل إعلام عبرية إن دبابات إسرائيلية دخلت إلى شرق رفح بعد موافقة مجلس الحرب الإسرائيلي على المضي قدمًا في اجتياح المدينة.

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كثفت إسرائيل هجماتها على مدينة رفح بالتزامن مع موافقة حماس على مقترح وقف إطلاق النار يوم الاثنين، وهي الموافقة التي لم تثن مجلس الحرب الإسرائيلي على أن يقرر بالإجماع استمرار عملية رفح.

ومع دخول الحرب يومها الـ214، تمضي إسرائيل في مواصلة قصف القطاع موقعة حسب آخر إحصائية لوزارة الصحة في غزة نحو 34735 قتيلًا غالبيتهم من النساء والأطفال منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر الماضي.

وحذر الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الاثنين، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من الهجوم على مدينة رفح، في الوقت الذي تتسع فيه الفجوة والانقسام بين واشنطن وتل أبيب.

كما أعلنت الدوحة أنها سترسل وفدًا إلى القاهرة من أجل استئناف المفاوضات غير المباشرة بين حماس وإسرائيل.

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