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شاهد: ترميم مقاتلة "بوليكاربوف آي-16" السوفياتية الشهيرة لتشارك في سرب يوم النصر

مقاتلة بوليكاربوف آي-16
مقاتلة بوليكاربوف آي-16 Copyright AP Photo
Copyright AP Photo
بقلم:  يورونيوز
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نشر معهد "تشابليجين" للأبحاث العلمية للطيران في سيبيريا لقطات مصورة لمقاتلة سوفياتية من طراز بوليكاربوف آي-16 (Polikarpov I-16) من الحرب العالمية الثانية، تم ترميمها لتشارك في سرب يوم النصر في مدينة نوفوسيبيرسك الروسية.

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وقال المعهد في بيان إن شظايا الطائرة آي 16، تم العثور عليها وفحصها في يونيو 1992 في كاريليا، على بعد 38 كم جنوب غرب مدينة كوستوموكشا الروسية.

ومن المفترض أنها كانت ضمن فوج الطيران المقاتل رقم 155 المتمركز في المنطقة، وقامت بهبوط اضطراري في صيف عام 1941.

وتُعتبر هذه الطائرة I-16 التي تم ترميمها، هي المقاتلة التاريخية الوحيدة من الحرب العالمية الثانية في روسيا التي ستشارك في العرض هذا العام، للاحتفال بانتصار الاتحاد السوفياتي على ألمانيا النازية، وجرت العادة أن تفتل روسيا في هذا الاستعراض السنوي عضلاتها وأن تعرض أحدث وأقوى ما لديها من أسلحة ومعدات عسكرية

وقد أحدث إنتاج هذه المقاتلة في أوائل العقد الرابع من القرن العشرين، نقلة نوعية في مجال صناعة الطائرات العسكرية، وكوّنت مع المقاتلة بوليكاربوف أي-15 القوام الرئيسي للقوات الجوية السوفيتية خلال المراحل الأولى من الحرب العالمية الثانية، وحملت الاسم "الكودي إيشاتشوك"، أي الحمار بالروسية.

وسطع نجمها أثناء الحرب الأهلية الإسبانية، والتي عُرفت خلالها باسم موسكا، أي الذبابة.

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