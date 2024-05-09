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سويسرا: الحوار بدل القمع... الجامعات تتخذ نهجًا مختلفًا في التعامل مع الاحتجاجات المؤيدة لفلسطين

الطلاب المؤيدون لفلسطين يحتلون القاعة الرئيسية لمبنى Uni-Mail بجامعة جنيف (UNIGE)، في جنيف، سويسرا، الثلاثاء 7 مايو 2024.
الطلاب المؤيدون لفلسطين يحتلون القاعة الرئيسية لمبنى Uni-Mail بجامعة جنيف (UNIGE)، في جنيف، سويسرا، الثلاثاء 7 مايو 2024. Copyright Salvatore Di Nolfi/' KEYSTONE / SALVATORE DI NOLFI
Copyright Salvatore Di Nolfi/' KEYSTONE / SALVATORE DI NOLFI
بقلم:  يورونيوز
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تتناقض استراتيجية الانفتاح التي تتبعها الجامعات في سويسرا مع استراتيجية المعاهد الفيدرالية للتكنولوجيا.

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عقدت جامعة جنيف (UNIGE) جولة أولى من المفاوضات مع النشطاء المؤيدين لفلسطين في مبنى Uni Mail، مقر كلية جنيف للعلوم الاجتماعية، وذلك بعد أن احتلوا المبنى منذ يوم الثلاثاء.

وقد دعت إدارة الجامعة الطلاب للمشاركة في مجموعة عمل تتناول دور الجامعة في الحوار العام.

وفي جامعة لوزان (UNIL)، يستمر احتلال المتظاهرين للجامعة منذ أسبوع تقريبًا.

وتجري مفاوضات بين أعضاء من الجامعة والنشطاء الداعمين لغزة، على الرغم من أنها تبدو وكأنها وصلت إلى طريق مسدود.

وتتناقض استراتيجية الانفتاح التي تتبعها الجامعات مع استراتيجية المعاهد الفيدرالية للتكنولوجيا.

مثلا في زيورخ، لم يدم النشاط الطلابي يوم أمس طويلًا. بعد أن رفضت إدارة المعهد العالي التقني في زيورخ ETH Zürich   التفاوض واستدعت الشرطة البلدية لإبعاد الطلاب الشباب.

وفي EPFL (مدرسة لوزان الاتحادية للفنون التطبيقية)، وجهت الإدارة إنذارًا أخيرًا للمتظاهرين. وكان عليهم مغادرة المبنى. ويصر المعهد، وهو جزء من الاتحاد السويسري، على أنه اتخذ هذا القرار بشكل مستقل.

وفي جنيف اتسمت احتجاجات الطلاب بمستوى عال من التنظيم والوعي بين المشاركين. ولوحظ استخدام رموز الألوان على الشارات لتسهيل التواصل وتحديد الأدوار، مما يدل على تخطيط مسبق ودقة في التنفيذ.

وحرص الطلاب على تجنب إلحاق الضرر بالمباني واحترام ممتلكات الجامعة؛ في مؤشر على نضجهم والتزامهم بقضيتهم بطريقة سلمية. كما أن تسهيل وصول الطلاب الآخرين إلى الجامعة يُظهر حسهم بالمسؤولية تجاه زملائهم واحترامهم لحقوق الجميع.

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