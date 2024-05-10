Eventsالأحداث
Loader
آخر الأخبار

Trending

My Europe

Categories

مجلات

العالم

Categories

مجلات

Business

Categories

مجلات

Next

Categories

مجلات

Green

Categories

مجلات

الصحة

Categories

مجلات

ثقافة

Categories

مجلات

سفر

Categories

مجلات

Video
عرض المزيد

تغطية خاصة

Eventsالأحداث
Loader

Find Us

FlipboardNabdLinkedinفايبر
Apple storeGoogle Play store
اعلان

شاهد: مظاهرات غاضبة في أرمينيا تطالب رئيس الوزراء بالاستقالة على خلفية ترسيم الحدود مع أذربيجان

مظاهرات في ساحة الجمهورية في بريفان
مظاهرات في ساحة الجمهورية في بريفان Copyright AP Photo
Copyright AP Photo
بقلم:  يورونيوز
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button
نسخ/لصق رابط فيديو المقال أدناهCopy to clipboardCopied

احتشد آلاف المتظاهرين في العاصمة الأرمينية يريفان يوم الخميس مطالبين باستقالة رئيس الوزراء نيكول باشينيان بسبب قرار حكومته تسليم السيطرة على القرى الحدودية إلى أذربيجان خصم أرمينيا القديم.

اعلان

انطلقت مسيرة ضد ترسيم الحدود من جانب واحد مع أذربيجان وسط العاصمة الأرمينية يريفان. وشارك في المظاهرة عدة آلاف من أنصار حركة "تافوش من أجل الوطن الأم"، وعلى رأسهم رئيس الأساقفة باغرات غالسستانيان.

وسار المتظاهرون مسافة 160 كيلومتراً، من القرى القريبة من الحدود مع أذربيجان إلى العاصمة يريفان حيث تجمعوا اليوم الخميس في ساحة الجمهورية.

وشوهد الآلاف من الناس في الميدان وهم يلوحون بالأعلام الأرمنية ويرددون الشعارات.

واعتلى رئيس الأساقفة باغرات غالستانيان، وهو شخصية بارزة في الاحتجاجات، المنصة وخاطب الحشد قائلاً "رؤية جديدة، رواية جديدة، نصر جديد".

وقد خاضت أرمينيا وأذربيجان حربين منذ انهيار الاتحاد السوفييتي، وفي أبريل/نيسان، قالت أرمينيا إنها ستعيد القرى الحدودية إلى أذربيجان بعد أن شنت منافستها حملة عسكرية في ناغورني قره باغ، وهي منطقة ذات أغلبية عرقية أرمينية داخل أذربيجان.

تسبب هذا القرار في تدفق عشرات الآلاف من الأشخاص إلى أرمينيا، مما أثار مظاهرات ودعوات إلى استقالة باشينيان.

شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

إعلام عبري يكشف: إسرائيل أنهت بناء 4 قواعد عسكرية تتيح إقامة دائمة لجنودها في غزة

فيديو | بارقة أمل.. علاج جيني مبتكر يمكّن طفلة بريطانية من السمع لأول مرة

4 قتلى من حزب الله في غارة إسرائيلية استهدفت سيارة جنوب لبنان

أرمينيا ناغورني قره باغ مظاهرات أذربيجان