4 قتلى من حزب الله في غارة إسرائيلية استهدفت سيارة جنوب لبنان

بقلم: يورونيوز

استهدف الطيران الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس، سيارة على طريق بلدة بافليه في صور جنوب لبنان، ما أدى لمقتل أربعة أعضاء من حزب الله، وفق ما أفادت وسائل إعلام لبنانية.

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وقال الدفاع المدني اللبناني في منشور على منصة إكس إنه عمل "على إخماد حريق شبّ داخل سيارة من نوع رابيد استهدفتها غارة جوية إسرائيلية على طريق عام بافليه في صور"، ما أسفر عن سقوط أربعة قتلى، وقام عناصره بسحب جثامينهم وتولّت جهات أخرى نقلهم إلى المستشفى.

وقال مصدران أمنيان إن القتلى الأربعة أعضاء في حزب الله.

وجاءت الغارة بعد يوم واحد من مقتل جندي إسرائيلي في هجوم بقذائف الهاون والصاروخ على موقع للجيش في منطقة المالكية الشمالية تبناه حزب الله.

وفي بيان مساء أمس، أفاد الجيش الإسرائيلي بأن مقاتلاته "استهدفت طوال اليوم بنى عسكرية كان "ينشط فيها عناصر من حزب الله وبنى عسكرية أخرى"، وخصوصاً في منطقتي الخيام والعديسة.

في المقابل، تبنى "حزب الله" تنفيذ 11 هجوماً على الأقل ضد أبنية يستخدمها الجيش الإسرائيلي وتحركات جنود ومواقع عسكرية في شمال إسرائيل، أطلق في عدد منها مسيرات انقضاضية وصواريخ موجهة.

وأسفر التصعيد بين إسرائيل و"حزب الله" على الحدود، عن مقتل تسعة مدنيين على الجانب الإسرائيلي، فضلاً عن 14 جندياً وجندي احتياط من الجيش الإسرائيلي. وذكر حزب الله أسماء 294 عنصراَ من عناصره الذين قتلوا في غارات إسرائيلية، ناهيك عن 70 مدنياً على الأقل.