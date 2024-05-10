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عاجل. أمير الكويت يحل مجلس الأمة ويعلن وقف بعض مواد الدستور لمدة لا تزيد عن 4 سنوات

أمير الكويت مشعل الأحمد
أمير الكويت مشعل الأحمد Copyright Jaber Abdulkhaleg/Copyright 2023 The AP. All rights reserved.
Copyright Jaber Abdulkhaleg/Copyright 2023 The AP. All rights reserved.
بقلم:  يورونيوز
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أمير الكويت يحل مجلس الأمة ويعلن وقف بعض مواد الدستور لمدة لا تزيد عن 4 سنوات

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أعلن أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح مساء الجمعة، أنه أمر بحل مجلس الأمة ووقف بعض المواد في الدستور لمدة لا تزيد عن أربع سنوات يتم خلالها دراسة جميع جوانب المسيرة الديمقراطية.

وقال الأمير في خطاب للأمة إن بلاده مرت بأوقات صعبة انعكست على الواقع العام للإمارة الخليجية.

وأضاف بأن بعض نواب البرلمان تدخلوا في صميم اختصاصاته وحاولوا التأثير على عملية اختيار ولي عهد الكويت.

وقال الأحمد عن هناك من يعطل مصالح البلاد مضيفاً بأن القرار الذي اتخذه هو قرار صعب من أجل إنقاذ الكويت.

كذلك أعلن الأمير ملاحقة من نالوا من المال العام ولفت الانتباه إلى الفساد بمرافق الدولة وحتى المؤسسات الأمنية.

وأكد الأحمد أنه لن يسمح لأحد باستغلال الديمقراطية في تدمير الكويت.

وتولى الشيخ مشعل إمارة الكويت عقب وفاة سلفه الشيخ نواف الأحمد الصباح عن عمر 86 عاماً في ديسمبر – كانون الأول الماضي.

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