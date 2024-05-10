شاهد: أكثر من 90 مصابا بعد خروج قطار عن مساره واصطدامه بقطار فارغ في بوينس آيرس

بقلم: يورونيوز

شهدت الأرجنتين العديد من حوادث القطارات الأخرى على مر السنين، بعضها مميت والبعض الآخر أقل ضررا.

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أصيب أكثر عن 90 شخصا، اليوم الجمعة، إثر اصطدام قطار ركاب بقطار فارغ في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس. ونقل 30 شخصا على الأقل إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وخرج القطار، المتجه من بوينس آيرس إلى الضواحي الشمالية، عن مساره عند حوالي الساعة 10:30 صباحا على جسر في حي باليرمو الراقي.

ولم يعرف سبب وجود القطار الفارغ على القضبان حتى الآن، لكن السلطات فتحت تحقيقا في الأمر.

تم تعليق حركة السير على خط سان مارتن، الذي تديره شركة السكك الحديدية Trenes Argentinos، بسبب الحادث.

وبحسب ألبرتو كريسينتي، مدير نظام الرعاية الطبية الطارئة الأرجنتيني (SAME)، لم ترد أي أنباء عن وفيات في الحادث، كما لم يتم الإبلاغ عن أي أشخاص محاصرين داخل عربات القطار.

ووصف الركاب المذهولون الذين عايشوا لحظات مرعبة وتمكنوا، في ما بعد من الخروج من عربات القطار المائلة، مشاهد الفوضى والذعر التي سادت بعد اصطدام القطارين.

وقال أحد الركاب، إن القطار توقف فجأة على الجسر لعدة دقائق، مما أثار قلق الركاب.

وفجأة، انطلق القطار مجددا بسرعة كبيرة ليصطدم بعنف بالقطار الفارغ، مما أدى إلى اهتزاز العربات بشكل عنيف وانحرافها عن القضبان.

شهدت الأرجنتين العديد من حوادث القطارات الأخرى على مر السنين، بعضها مميت والبعض الآخر أقل ضررا. ويعتبر حادث قطار 22 فبراير 2012 واحدا من أكثر حوادث السكك الحديدية دموية في تاريخ الأرجنتين، حيث راح ضحيته 51 شخصا، وأصيب أكثر من 700 آخرين.