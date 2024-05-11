حركة "لبيك باكستان" تقود مظاهرات حاشدة في كراتشي دعماً لغزة

بقلم: يورونيوز

خرج متظاهرون إلى شوارع كراتشي في باكستان اليوم الجمعة، للمطالبة بوقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

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وخلال المظاهرة، أضرم أنصار حزب "حركة لبيك باكستان" النار في الأعلام الإسرائيلية والأمريكية والسويدية.

وكان العلم السويدي من ضمن الأعلام التي تم إحراقها بسبب الحوادث الأخيرة التي تم فيها إحراق القرآن الكريم علنًا في البلد الأوروبي.

وقال محمد إعجاز رضا، أحد مؤيدي حركة "لبيك باكستان": "إن الحركة تعطي رسالة واضحة بأننا كنا وما زلنا ضد اضطهاد الفلسطينيين من قبل إسرائيل، وإذا أتيحت لنا الفرصة لمحاربتها بالذهاب إلى هناك، فسنحاربها".