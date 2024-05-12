Eventsالأحداث
Loader
آخر الأخبار

Trending

My Europe

Categories

مجلات

العالم

Categories

مجلات

Business

Categories

مجلات

Next

Categories

مجلات

Green

Categories

مجلات

الصحة

Categories

مجلات

ثقافة

Categories

مجلات

سفر

Categories

مجلات

Video
عرض المزيد

تغطية خاصة

Eventsالأحداث
Loader

Find Us

FlipboardNabdLinkedinفايبر
Apple storeGoogle Play store
اعلان

مقتل 37 شخصًا إثر فيضانات كارثية ضربت جزيرة سومطرة الإندونيسية

فيضانات إدونيسيا
فيضانات إدونيسيا Copyright Sutan Malik Kayo/ The AP
Copyright Sutan Malik Kayo/ The AP
بقلم:  يورونيوز
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button
نسخ/لصق رابط فيديو المقال أدناهCopy to clipboardCopied

قال مسؤولون، اليوم الأحد، إن الأمطار الغزيرة وسيول الحمم الباردة والطين المتدفقة على سفوح بركان في جزيرة سومطرة الإندونيسية تسببت في فيضانات مفاجئة أسفرت عن مقتل 37 شخصاً على الأقل وإصابة آخرين.

اعلان

وتسببت الأمطار الموسمية والانهيارات الطينية الكبيرة الناجمة عن تدفق الحمم البركانية الباردة على جبل مارابي في فيضان نهر على ضفافه، وانهيار قرى جبلية في منطقتي أغام وتانا داتار في مقاطعة سومطرة الغربية قبل منتصف ليل السبت.

وقال المتحدث باسم الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث إن الفيضانات جرفت الناس وأغرقت أكثر من 100 منزل ومبنى.

الحمم الباردة، والمعروفة أيضًا باسم اللاهار أو الهيار الطيني، هي مزيج من المواد البركانية والحصى التي تتدفق على منحدرات البركان في أثناء المطر.

وانتشل رجال الإنقاذ 37 جثة من 4 مناطق مختلفة.

وأصيب عشرات القرويين من جراء الفيضانات، وفر 60 شخصًا فروا إلى ملاجئ حكومية مؤقتة. ولا يزال رجال الإنقاذ يبحثون عن ضحايا آخرين محتملين.

وجاءت الكارثة بعد شهرين فقط من هطول أمطار غزيرة تسببت في فيضانات مفاجئة وانهيارات أرضية في غرب سومطرة.

المصادر الإضافية • أ ب

شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

معظمهم من الطلاب.. مقتل وإصابة العشرات في حادث سير مروّع في إندونيسيا

تشييع جثمان شاب فلسطيني قتله الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة

شاهد: شوارع إندونيسيا تتحوّل إلى أنهار.. فيضانات وانهيارات أرضية تضرب جزيرة سولاويسي وتخلف 14 قتيلاً

إندونيسيا فيضانات - سيول آسيا أزمة المناخ