مقتل 37 شخصًا إثر فيضانات كارثية ضربت جزيرة سومطرة الإندونيسية

بقلم: يورونيوز

قال مسؤولون، اليوم الأحد، إن الأمطار الغزيرة وسيول الحمم الباردة والطين المتدفقة على سفوح بركان في جزيرة سومطرة الإندونيسية تسببت في فيضانات مفاجئة أسفرت عن مقتل 37 شخصاً على الأقل وإصابة آخرين.

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وتسببت الأمطار الموسمية والانهيارات الطينية الكبيرة الناجمة عن تدفق الحمم البركانية الباردة على جبل مارابي في فيضان نهر على ضفافه، وانهيار قرى جبلية في منطقتي أغام وتانا داتار في مقاطعة سومطرة الغربية قبل منتصف ليل السبت.

وقال المتحدث باسم الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث إن الفيضانات جرفت الناس وأغرقت أكثر من 100 منزل ومبنى.

الحمم الباردة، والمعروفة أيضًا باسم اللاهار أو الهيار الطيني، هي مزيج من المواد البركانية والحصى التي تتدفق على منحدرات البركان في أثناء المطر.

وانتشل رجال الإنقاذ 37 جثة من 4 مناطق مختلفة.

وأصيب عشرات القرويين من جراء الفيضانات، وفر 60 شخصًا فروا إلى ملاجئ حكومية مؤقتة. ولا يزال رجال الإنقاذ يبحثون عن ضحايا آخرين محتملين.

وجاءت الكارثة بعد شهرين فقط من هطول أمطار غزيرة تسببت في فيضانات مفاجئة وانهيارات أرضية في غرب سومطرة.