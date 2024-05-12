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معظمهم من الطلاب.. مقتل وإصابة العشرات في حادث سير مروّع في إندونيسيا

الحافلة المحطمة في إندونيسيا
الحافلة المحطمة في إندونيسيا Copyright Ryan Suherlan/ The AP
Copyright Ryan Suherlan/ The AP
بقلم:  يورونيوز
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أفادت جهات رسمية إندونيسية، اليوم الأحد، إن حافلة اصطدمت بسيارات ودراجات نارية بعد عطل في فراملها في مقاطعة جاوة الغربية بإندونيسيا، مما أسفر عن مقتل 11 شخصاً على الأقل، معظمهم من الطلاب، وإصابة عشرات آخرين.

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وقال المتحدث باسم شرطة جاوة الغربية، جولز أبراهام أباست، إن الحافلة التي كانت تقل 61 طالبًا ومعلمًا كانت عائدة من منطقة باندونغ الجبلية إلى مدرسة في ديبوك خارج العاصمة جاكرتا، في وقت متأخر من يوم السبت بعد احتفال التخرج.

وأضاف أن الحافلة خرجت عن السيطرة على طريق منحدر وعبرت الممرات، واصطدمت بعدة سيارات ودراجات نارية قبل أن ترتطم بعمود كهرباء.

وقال أباست إن تسعة أشخاص لقوا حتفهم في مكان الحادث وتوفي اثنان آخران في وقت لاحق في المستشفى، بما في ذلك مدرس وسائق سيارة من السكان المحليين.

وأضاف أن 53 شخصًا آخرين نقلوا إلى المستشفى مصابين بجروح، بعضهم في حالة حرجة.

وأظهرت لقطات لوكالة أسوشيتد برس الحافلة المهترئة في الظلام منقلبة على جانبها، محاطة برجال الإنقاذ والشرطة والمارة في حين قامت سيارات الإسعاف بإجلاء المصابين.

وتعد حوادث السير شائعة في إندونيسيا، لعدم توفر معايير السلامة الضرورية ولتردي البنية التحتية.

المصادر الإضافية • أ ب

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