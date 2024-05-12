هاغاري: "العملية الدقيقة ضد حماس في رفح مستمرة"

بقلم: يورونيوز

قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانيال هاغاري، في فيديو نُشر يوم الأحد إن الجيش الإسرائيلي قتل "عشرات" من المسلحين في رفح مع "استمرار العمليات المستهدفة".

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وأضاف هاغاري: "يواصل جيش الدفاع الإسرائيلي عملياته الدقيقة ضد حماس في رفح كجزء من جهودنا لتحقيق هزيمة دائمة لحماس وإعادة جميع رهائننا إلى الوطن".

وكانت إسرائيل قد أمرت بعمليات تهجير جديدة في رفح يوم السبت، مما أجبر عشرات آلاف السكان على المغادرة، مع استعداد الجيش الإسرائيلي لتوسيع عملياته العسكرية في عمق ما يُعدّ الملاذ الأخير الآمن للمدنيين لغزة، وذلك في تحدٍ للضغوط المتزايدة من الحليف المقرب الولايات المتحدة وغيرها من الدول.

وقامت إسرائيل الآن بإخلاء الثلث الشرقي من رفح، فيما حذرت الأمم المتحدة من أن الاجتياح الشامل المزمع لرفح سيزيد من صعوبة العمليات الإنسانية ويتسبب في زيادة عدد القتلى المدنيين.

وأضاف هاغاري: "خلال الأيام القليلة الماضية سهلنا دخول مئتي ألف لتر من الوقود عبر معبر كرم أبو سالم، وسهلنا وتنسيق افتتاح مستشفى ميداني جديد في وسط غزة ونعمل على تمكين تدفق المساعدات الإنسانية إلى رفح عبر طريق صلاح الدين".

وتقع رفح على الحدود مع مصر بالقرب من المنافذ الرئيسية لدخول المساعدات التي تأثرت فعلًا. وقد سيطرت القوات الإسرائيلية على الجانب الفلسطيني من معبر رفح، وتم إغلاقه.

وقد رفضت مصر التنسيق مع إسرائيل بشأن إيصال المساعدات عبر المعبر بسبب "التصعيد الإسرائيلي غير المقبول"، حسبما نقلت قناة القاهرة الإخبارية المصرية عن مسؤول لم تذكر اسمه.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد قال إنه لن يقدم أسلحة هجومية لإسرائيل إذا وسعت عملياتها في رفح وتوغلت في المناطق السكنية.

وقد لجأ أكثر من 1.4 مليون فلسطيني - أي نصف سكان غزة - إلى رفح، معظمهم بعد فرارهم من الهجمات الإسرائيلية في أماكن أخرى.

وقد أجبرت عمليات الإجلاء التهجير البعض على العودة إلى الشمال، حيث المناطق المدمرة من الهجمات السابقة.

وتقدر وكالات الإغاثة أن 110,000 شخص كانوا قد غادروا قبل أمر يوم السبت الذي يضيف 40,000 شخص.